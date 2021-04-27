Мнение: Зерновое сомнение

Почему засекретили допрос ключевого свидетеля по «делу Магомедовых».

….Обвинение заявило по уголовному делу 1092 свидетеля, допрос первого прошел в закрытом режиме. Прокуратура потребовала засекретить допрос бывшего заместителя генерального директора «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Тимура Бутова из соображений безопасности свидетеля: якобы ему поступают угрозы и он опасается за свою жизнь.

Суд удовлетворил ходатайство и тем самым запретил участникам процесса разглашать сведения, полученные в ходе этого допроса.

Бутов — ключевой свидетель, на показаниях которого выстроено обвинение братьев Магомедовых в создании преступного сообщества и хищении денег ОЗК. Сам Бутов также является фигурантом «дела Магомедовых». Но поскольку обвиняемый признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в особом порядке в Пресненский суд Москвы.

По версии следствия, в 2013 году именно Бутов заключил договоры с шотландской компанией Newbay Investments L.P. о поставках из Украины 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы. Компания, получив в качестве предоплаты порядка 20 млн долларов, свои обязательства не выполнила, а в 2017 году и вовсе была ликвидирована.

Бутов полностью признал вину и дал показания о том, что прорабатывал сделку с шотландской фирмой и ставил свою подпись под договорами по поручению Зиявудина Магомедова.

Интересный момент: о сомнительности контрактов ОЗК с шотландской Newbay стало известно еще осенью 2013 года. Именно тогда завершилась проверка ОЗК, инициированная Зиявудином Магомедовым.

В распоряжении «Новой» несколько лет назад оказался соответствующий конфиденциальный документ — заключение «Дирекции по сопровождению бизнеса «Группы Сумма». Документ датирован 6 сентября 2013 года, в нем приведены подробности заключения договоров с Newbay Investments L.P. Также в этом заключении перечисляются и другие сомнительные сделки с участием ОЗК. Для примера. В 2010 году ОАО «ОЗК» в лице заместителя генерального директора Милославского С.Л. заключило контракт № 436/1/10 на поставку соевого шрота от компании VProject AG (Цюрих, Швейцария). Фирма была рекомендована брокерской компанией Pasternak Baum. Исходя из условий контракта, VProject AG должна была поставить в ОАО «ОЗК» порядка 25 тыс. тонн соевого шрота по цене $503 за тонну на общую сумму $13,8 млн. При этом ОЗК перечислила деньги в Цюрих по предоплате. Но VProject AG свои контрактные обязательства так и не выполнила.

Данного эпизода хищения денег ОЗК по контрактам со швейцарской компанией нет в «деле Магомедовых» — и это неудивительно. Дело в том, что в 2010–2011 годах «Группа Сумма» еще не имела никакого отношения к ОЗК.

А вот эпизод с шотландской компанией Newbay Investments L.P. следствию пригодился. Хотя, повторюсь, все эти мутные сделки были вскрыты в результате проверки, инициированной именно Зиявудином Магомедовым.

Для Тимура Бутова упомянутая проверка завершилась тем, что он был уволен с должности заместителя генерального директора по финансам «Объединенной зерновой компании». При этом — без «волчьего билета», без репутационных потерь. Благодаря чему вскоре устроился на другую топовую работу — вице-президентом по персоналу и социальной политике автомобильного гиганта «АвтоВАЗ».

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Фотография отсюда

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