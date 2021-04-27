Дочь юмориста Михаила Задорнова вышла замуж

31-летняя дочь сатирика, юмориста и актера Михаила Задорнова Елена вышла замуж. Девушка опубликовала в Instagram фотографию в свадебном платье и фате. Вместо подписи к снимку Елена оставила стихотворение Леонида Филатова:

Окна в белый снег одеты

Словно в белые манжеты,

И дома торжественны, прямы и величавы,

Как родня невесты при венчаньи.

Мерзли розы в целлофане,

Мы друг друга целовали,

И мурлыкал кот тепло и сонно

Свадебные марши Мендельсона.

Где-то полные бокалы

Звонко сходятся в вокалы,

А земля пьяным-пьяна, ах ей сейчас поспать бы,

Словно гостье с чьей-то поздней свадьбы.

Окна в белый снег одеты

Словно в белые манжеты,

И дома торжественны, прямы и величавы,

Как родня невесты при венчаньи…

Елена Задорнова

В комментариях Елену уже поздравили Ирина Безрукова и другие артисты. Однако сама она не прокомментировала этот снимок и на поздравления тоже не ответила. Избранником актрисы, если она и правда вышла замуж, вероятно, стал ее возлюбленный, актер Игорь Скрипко. Первое фото с ним Елена опубликовала в мае прошлого года. Кстати, он тоже оставил комментарий под кадром в белом платье:

Ох, моя дорогая,

– написал он, добавив несколько эмодзи в виде сердечек.

Елена Задорнова и Игорь Скрипко

Елена Задорнова – единственная дочь сатирика Михаила Задорнова. Она родилась в браке Михаила с его второй женой Еленой Бомбиной, которая была администратором артиста. Они начали встречаться в 1984 году, а уже через пять лет они стали родителями. Однако дочь Михаил назвал в честь своей матери, а не супруги. Елена окончила ГИТИС, а позже получила степень магистра на Мальте. Девушка играла в латвийской команде КВН, а также с матерью снялась в фильме “Однажды в Америке, или Чисто русская сказка” по сценарию своего отца. Сейчас Елена занимается организацией концертов.

Напомним, известный российский писатель и юморист Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года, ему было 69 лет. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием – раковой опухолью головного мозга, но болезнь оказалась сильнее. О болезни Задорнова общественность узнала осенью 2016-го. Он проходил курс лечения, но химиотерапия не принесла результатов, и в июне 2017-го он решил отказаться от процедур, которые называл “изнуряющими и бесполезными”. Оставшееся ему время, по словам сатирика, он хотел посвятить родным и близким. Елена и Михаил Задорновы