Дочь юмориста Михаила Задорнова вышла замуж
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
31-летняя дочь сатирика, юмориста и актера Михаила Задорнова Елена вышла замуж. Девушка опубликовала в Instagram фотографию в свадебном платье и фате. Вместо подписи к снимку Елена оставила стихотворение Леонида Филатова:
Окна в белый снег одеты
Словно в белые манжеты,
И дома торжественны, прямы и величавы,
Как родня невесты при венчаньи.
Мерзли розы в целлофане,
Мы друг друга целовали,
И мурлыкал кот тепло и сонно
Свадебные марши Мендельсона.
Где-то полные бокалы
Звонко сходятся в вокалы,
А земля пьяным-пьяна, ах ей сейчас поспать бы,
Словно гостье с чьей-то поздней свадьбы.
Окна в белый снег одеты
Словно в белые манжеты,
И дома торжественны, прямы и величавы,
Как родня невесты при венчаньи…
Елена Задорнова
В комментариях Елену уже поздравили Ирина Безрукова и другие артисты. Однако сама она не прокомментировала этот снимок и на поздравления тоже не ответила. Избранником актрисы, если она и правда вышла замуж, вероятно, стал ее возлюбленный, актер Игорь Скрипко. Первое фото с ним Елена опубликовала в мае прошлого года. Кстати, он тоже оставил комментарий под кадром в белом платье:
Ох, моя дорогая,
– написал он, добавив несколько эмодзи в виде сердечек.
Елена Задорнова и Игорь Скрипко
Елена Задорнова – единственная дочь сатирика Михаила Задорнова. Она родилась в браке Михаила с его второй женой Еленой Бомбиной, которая была администратором артиста. Они начали встречаться в 1984 году, а уже через пять лет они стали родителями. Однако дочь Михаил назвал в честь своей матери, а не супруги. Елена окончила ГИТИС, а позже получила степень магистра на Мальте. Девушка играла в латвийской команде КВН, а также с матерью снялась в фильме “Однажды в Америке, или Чисто русская сказка” по сценарию своего отца. Сейчас Елена занимается организацией концертов.
Напомним, известный российский писатель и юморист Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года, ему было 69 лет. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием – раковой опухолью головного мозга, но болезнь оказалась сильнее. О болезни Задорнова общественность узнала осенью 2016-го. Он проходил курс лечения, но химиотерапия не принесла результатов, и в июне 2017-го он решил отказаться от процедур, которые называл “изнуряющими и бесполезными”. Оставшееся ему время, по словам сатирика, он хотел посвятить родным и близким.Елена и Михаил Задорновы
Смотреть комментарии → Комментариев нет