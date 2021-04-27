 

Поездка на тракторе и общение с овцами: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили ферму в Литтл-Стейнтоне

27.04.2021, 17:36, Разное
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Сегодня днем, 27 апреля, Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на ферму в маленькой деревне под названием Литтл-Стейнтон в графстве Дарем на севере Англии. Владельцы фермы – супруги Клэр Уайз и Стюарт Чепмен – провели герцогу и герцогине Кембриджским экскурсию по бескрайним угодьям вокруг нее. После победители конкурса овцеводов 2018 года показали монархам стойла, где содержатся коровы и овцы, а дочь Клэр и Стюарта познакомила Кейт Миддлтон с маленькими ягнятами.

Также Кейт попробовала себя в роли водителя трактора и под наблюдением хозяина фермы прокатилась на нем по полю. Кстати, недавно многодетная мама освоила и управление легкомоторным самолетом, но ненастоящим: на прошлой неделе во время визита в учебный корпус королевских ВВС она села за штурвал симулятора.

Год назад HELLO! вспоминал 10 самых ярких образов Кейт Миддлтон, в которых она не раз появлялась на публике. Их герцогиня умело маскирует с помощью обуви, аксессуаров и укладки. Не стал исключением и новый выход. Для поездки герцогиня выбрала комфортный наряд в стиле кантри, который уже вполне справедливо можно называть ее любимым для подобных вылазок на природу: леггинсы, куртку хаки и коричневые сапоги. В той же одежде Кейт посетила ферму в графстве Карлоу в марте прошлого года, а также ферму в ирландском городе Лафборо, графство Лестершир месяцем ранее. Разве что свитер сейчас герцогиня надела другой – белый с красно-синим принтом, а черные леггинсы заменила на синие.

Супруги уехали в деревню за два дня до важного события – 29 апреля исполняется 10 лет с их свадьбы. Как Кейт и Уильям отпразднуют оловянную свадьбу, пока не известно. Кстати, 23 марта принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в место, где состоялась их роскошная свадьба с королевским размахом, – Вестминстерское аббатство. Правда, поводом для нового обязательства послужила вовсе не она. Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Аббатство, чтобы поблагодарить его сотрудников и волонтеров, доставляющих вакцину от Covid-19 в это историческое место. 



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