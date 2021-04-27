 

Марчук: Голубая мечта России – отрезать Украину от моря

27.04.2021, 17:28, Новости дня
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“Россия своими военными учениями может довести до того, что на международном торговом маршруте Дарданеллы – Босфор – Одесса – Измаил произойдет какая-нибудь авария, и международные владельцы судебных компаний не захотят дальше работать в этом коридоре. А что это такое для нас? Как говорится, голубая мечта России – отрезать Украину от моря. Что такое “Новороссия” в первоначальном варианте? Это Украина – не морская держава”, – отметил Марчук.

Контекст:Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.
15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”.
На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявили в МИД Украины.
22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации. Однако, несмотря на это, два больших десантных корабля Северного флота РФ “Александр Отраковский” и “Кондопога” остаются в Черном море.
26 апреля пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила, что артиллеристы ВМС ВСУ провели учения, в ходе которых отработали оборону морского побережья.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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