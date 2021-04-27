Херсонские СМИ объявили бойкот Зеленскому: вместо новостей о визите президента – зеленые квадраты

Зеленский сегодня, как сообщила пресс-служба главы государства, посетил позиции украинских военных в Херсонской области на админгранице с временно оккупированным Крымом. Анонсировалось, что он также проведет совещание по ситуации безопасности в южном регионе.

Как пишет Depo.Херсон, в Херсонской областной государственной администрации сообщили, что представители местных СМИ на мероприятия с участием Зеленского не приглашены. “Не было такой команды – организовывать освещение поездки”, – сказали в пресс-службе ОГА.

В ответ херсонские журналисты объявили бойкот Зеленскому. На сайтах ряда СМИ новости о визите президента проиллюстрированы зелеными квадратами вместо фотографий.

“Журналисты “Первого регионального” не могут рассказать вам подробнее о его пребывании, поскольку прессу не пригласили. Вместо фотографий – зеленый квадрат”, – заявили в “Первом региональном”.

“Глава государства не желает общаться с местной прессой. Почему? Нам трудно ответить. Возможно, он считает, что мы не достойны его Величества, а возможно, ему нечего сказать. Какова цель его визита, и почему все происходит под грифом секретно? Какова ситуация на границе? Вопросов больше, чем ответов. В любом случае, такая закрытость порождает еще больше домыслов и негативно влияет на уровень доверия к органам государственной власти, который и так стремительно падает”, – считает редакция “Первого регионального”.

Скриншот: firstregion.com.ua

“В очередной раз Владимир Зеленский игнорирует региональные СМИ. Это означает, что Владимира Зеленского НЕ интересует реальная ситуация в области. Ему уже не интересно, как минимум, что часть жителей Херсонской области получает сигнал только российских каналов, поэтому картинку центральных телеканалов, с которыми катается Зеленский, здесь на Херсонщине мало кто увидит. Могли бы рассказать об актуальном из первых уст местные СМИ – однако их проигнорировали. Поэтому вместо новостей – зеленый квадрат, как символ игнорирования и недальновидности, – пояснили журналисты издания “Херсонщина за день”.

Скриншот: ksza.ks.ua

Контекст:Летом 2020 года во время визита Зеленского в Херсон местных журналистов также не пригласили. В знак протеста они публиковали пустые новости (состоящие из одних заголовков), новости с большим количеством пробелов или звездочками в фамилии Зеленского.

В Херсонской ОГА тогда поясняли, что сократили количество приглашенных журналистов из-за COVID-19. Сейчас Херсонская область – один из шести регионов Украины, которые находятся в “желтой” зоне.

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