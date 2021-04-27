 

Зеленский надеется, что ТКГ 28 апреля “перезагрузит” режим прекращения огня на Донбассе

27.04.2021, 17:28, Новости дня
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Президент напомнил, что 28 апреля состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций.

“Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно – не только на словах, но и письменно подтвердят”, – сказал президент.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этом году погибло более 30 украинских военных.
26 апреля Зеленский заявлял, что ТКГ почти договорилась о перемирии на Пасху.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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