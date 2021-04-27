Зеленский надеется, что ТКГ 28 апреля “перезагрузит” режим прекращения огня на Донбассе

Президент напомнил, что 28 апреля состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций.

“Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно – не только на словах, но и письменно подтвердят”, – сказал президент.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этом году погибло более 30 украинских военных.

26 апреля Зеленский заявлял, что ТКГ почти договорилась о перемирии на Пасху.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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