“Я тебя убью нах…й”. Медсестры московской больницы издевались над пожилой пациенткой
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Видео авторам канала прислала одна из пациенток этой больницы по имени Леа. Женщина на шестом месяце беременности, но вместо роддома ее положили в терапию в этой больнице.
В один из вечеров Леа увидела, что одна из медсестер очень пьяна, она ходила, пошатываясь и призывала пациентов разойтись по своим палатам. После часа ночи, когда уже наступил отбой, женщина услышала крики одной из пациенток и медсестр, которые ругались матом.
“Я выглянула за пределы своей палаты и увидела такую картину что пьяные медсестры, очень сильно материли пациенту, бабушку. Она кричала, они ее били. Я слышала шлепки, хлопки, что они ее били, они ее материли”, – рассказывает Леа.
На видео, которое она прислала, действительно слышны оскорбления и крики.
“Уродина, я тебе вырву щас бл…ть ногу. Я тебя убью нах…й… Чтоб ты сдохла нух…й. Пусть только попробует поорет, она будет лежать молча, поняла? Пусть только еб…льник свой разинет”, – говорит женский голос в перемешку с криком пациентки.
Телеканалу “360” Леа рассказала, что медсестры вывезли пациентку в коридор, накрыли с головой простыней и оставили ее там на всю ночь. Также, по ее словам, медсестры угрожали увезти пациентку в морг.
Следственный комитет РФ уже открыл дело по факту этого видео по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выехали в больницу, провели осмотр места, установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, а также наличие камер видеонаблюдения. Также произведена выемка медицинских документов.
Кроме того, после инцидента мосгорздрав сообщил, что главного врача этой больницы уволили.
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