“Я тебя убью нах…й”. Медсестры московской больницы издевались над пожилой пациенткой

Видео авторам канала прислала одна из пациенток этой больницы по имени Леа. Женщина на шестом месяце беременности, но вместо роддома ее положили в терапию в этой больнице.

В один из вечеров Леа увидела, что одна из медсестер очень пьяна, она ходила, пошатываясь и призывала пациентов разойтись по своим палатам. После часа ночи, когда уже наступил отбой, женщина услышала крики одной из пациенток и медсестр, которые ругались матом.

“Я выглянула за пределы своей палаты и увидела такую картину что пьяные медсестры, очень сильно материли пациенту, бабушку. Она кричала, они ее били. Я слышала шлепки, хлопки, что они ее били, они ее материли”, – рассказывает Леа.

На видео, которое она прислала, действительно слышны оскорбления и крики.

“Уродина, я тебе вырву щас бл…ть ногу. Я тебя убью нах…й… Чтоб ты сдохла нух…й. Пусть только попробует поорет, она будет лежать молча, поняла? Пусть только еб…льник свой разинет”, – говорит женский голос в перемешку с криком пациентки.

Телеканалу “360” Леа рассказала, что медсестры вывезли пациентку в коридор, накрыли с головой простыней и оставили ее там на всю ночь. Также, по ее словам, медсестры угрожали увезти пациентку в морг.

Следственный комитет РФ уже открыл дело по факту этого видео по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выехали в больницу, провели осмотр места, установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, а также наличие камер видеонаблюдения. Также произведена выемка медицинских документов.

Кроме того, после инцидента мосгорздрав сообщил, что главного врача этой больницы уволили.

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