 

“Хвастаешься?”, “Ты его там на узел завязал?” В сети комментируют фото Тарзана в подвернутых трусах

27.04.2021, 17:28, Новости дня
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“Готовы к лету?” – подписал он снимок.

“Что в трусы подложил?” – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“Ты его там на узел, что ли, завязал?” – поинтересовались подписчики.

“Господи, хвастаешься, что ли?” – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Контекст:Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. 
Он женат. Супруга стриптизера – российская певица украинского происхождения Наташа Королева. У пары есть сын Архип (2002).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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