Официально объявлено о съемках приквела “Игры престолов”: кто в главных ролях и когда премьера

В твиттер-аккаунте проекта “Дом

дракона” появились любопытные кадры. На опубликованных фото актеры, играющие

в картине главные роли, читают сценарий.

“Оригинальный сериал “Дом дракона” официально находится в

производстве”, – отмечается под снимком.

События нового серила будут разворачиваться в

Вестеросе, за 300 лет до начала действий “Игры престолов”. В центре повествования

– дом Таргариенов. Монаршая династия переживает золотой век, но

кончина Визериса I Таргариена все меняет. На трон претендуют сразу два

наследника, начинается гражданская война.

Напомним, в основу сценария сериала “Дом дракона” легла

книга “Пламя и кровь” Джорджа Мартина. Снимает телевизионный проект Мигель

Сапочник, который ранее трудился над “Игрой престолов” – снял несколько

эпизодов. Премьера ленты запланирована на 2022 год.

Также создатели представили актеров “Дома

дракона”. Рейниру Таргариен сыграет Эмма Д’Арси, Деймона Таргариена – Мэтт

Смит, а Корлиса Велариона – Стив Туссэн. Пэдди Консидайн перевоплотится в короля Визериса

I Таргариена.