 

Официально объявлено о съемках приквела “Игры престолов”: кто в главных ролях и когда премьера

27.04.2021, 17:24, Разное
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В твиттер-аккаунте проекта “Дом
дракона” появились любопытные кадры. На опубликованных фото актеры, играющие
в картине главные роли, читают сценарий.

“Оригинальный сериал “Дом дракона” официально находится в
производстве”, – отмечается под снимком.

События нового серила будут разворачиваться в
Вестеросе, за 300 лет до начала действий “Игры престолов”. В центре повествования
– дом Таргариенов. Монаршая династия переживает золотой век, но
кончина Визериса I Таргариена все меняет. На трон претендуют сразу два
наследника, начинается гражданская война.

Напомним, в основу сценария сериала “Дом дракона” легла
книга “Пламя и кровь” Джорджа Мартина. Снимает телевизионный проект Мигель
Сапочник, который ранее трудился над “Игрой престолов” – снял несколько
эпизодов. Премьера ленты запланирована на 2022 год.

Также создатели представили актеров “Дома
дракона”. Рейниру Таргариен сыграет Эмма Д’Арси, Деймона Таргариена – Мэтт
Смит, а Корлиса Велариона – Стив Туссэн. Пэдди Консидайн перевоплотится в короля Визериса
I Таргариена.



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