Актер Владимир Епифанцев рассказал, почему расстался с первой супругой

Во время съемок программы «Судьба человека» актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал, почему расстался со своей первой супругой. Его избранницей была певица Юлия Стебунова.

По мнению артиста, любовь представляет собой «некий импульс». Когда он испытал подобное, то даже не знал, что делать. Он познакомился с Юлией Стебуновой в ГИТИСе и «нереально влюбился». Свою первую супругу Владимир Епифанцев характеризует как добрую, красивую, яркую, целеустремленную и нежную личность. Она училась на музыкальном отделении, а ее однокурсником был Николай Басков. На тот момент актеру было 24 года, а его возлюбленной всего 19 лет. Герой программы признался, что постоянно мечтал о встрече с ней. Однажды исполнительница попала в ДТП, после которого стала бесплодной. Владимир Епифанцев знал это, но его ничего не останавливало.

По словам кинодеятеля, в тот период он сам страдал от многочисленных комплексов и фобий. Актеру хотелось реализовать себя и быть «свободным альфа-самцом». Поэтому, он часто делал то, что хотел, а Юлия Стебунова пыталась ему угодить. После того, как пара начала жить вместе, начали взаимные претензии и обиды. Вскоре певица попросила развод, чем очень оскорбила Владимира Епифанцева. Спустя время отношения между ними наладились. Экс-жена встретила нового избранника, вышла замуж и даже смогла родить ребенка вопреки прогнозам. Периодически они созваниваются, а актер вспоминает бывшую супругу с теплотой.

Источник: globalmsk.ru