Учёные: Высокая чувствительность к соли увеличивает риск гипертонии

Зарубежные учёные в ходе нового исследования заявили, что непереносимость соли увеличивает риск возникновения гипертонии. Было доказано, что у людей, чувствительных к натрию, повышается артериальное давление.

В исследовании приняли участие 1604 взрослых китайцев, сначала им предложили ограничить соль в течение недели, а затем на такой же период в их рационе преобладало высокое содержание натрия. Учёные выявили, что люди с особой чувствительностью к NaCI страдают повышенным давлением на 43 процента выше, чем те, кто не реагирует на соль.

Авторы исследования считают, что чувствительность к натрию – это причина, а не следствие гипертонии, поэтому рекомендуют абсолютно всем людям ограничить употребление соли. Было проведено и генетическое тестирование, однако этот аспект исследования оказался сложным и в настоящий момент работа в данном направлении ещё ведётся. Медики резюмировали, что это поможет уязвимым пациентам принять все необходимые профилактические меры и защитить себя от гипертонии.

Источник: www.medikforum.ru