Стоматолог Антипенко назвал ежедневную норму фруктов, которая не повредит зубную эмаль

Многие люди, уделяющие внимание здоровому питанию, зачастую злоупотребляют растительной пищей и соками. Стоматолог Алексей Антипенко назвал ежедневную норму кислых фруктов в день, которая не повредит зубную эмаль.

Доктор отметил, что постоянное воздействие на зубы органических кислот, которые в немалом количестве присутствуют в кислых фруктах, приводит к истончению эмали и эрозии на зубах. Если ежедневно съедать одно яблоко и один апельсин, то проблем не будет, поскольку в слюне содержатся вещества, восстанавливающие непроницаемость эмали и её чувствительность. Иная ситуация возникает, когда люди (зачастую вегетарианцы) более пяти раз в день употребляют кислые продукты, так как защитные системы не справляются и происходит разрушение зубной эмали.

Медик рассказал, что нельзя чистить зубы, тем более восстанавливающими пастами, когда пациенты начали ощущать чувствительность зубов. Это может привести к разрушению поверхностного слоя эмали. Должно пройти хотя бы полчаса после употребления кислой пищи. Также людям со стоматологическими проблемами не рекомендуется использовать электрические зубные щётки.

Источник: www.ridus.ru