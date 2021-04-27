Сергей Миронов объявил о переименовании «Справедливой России» в «Справедливую оппозицию»

Глава парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что на выборы в Госдуму осенью этого года политическая сила пойдёт под обновлённым названием «Справедливая оппозиция».

Так, по его мнению, партии удастся привлечь избирателя, избежав ассоциаций с партией власти «Единая Россия» и оппозиционерами, работающими на разрушение российского государства.

– Мы провели исследование. Его результаты говорят, что из-за того, что избиратель путает нас с «Единой Россией» мы теряем 5-10 процентов на каждых выборах. Почему-то люди считают, что мы их сателлиты и партия, работающая в одной упряжке с властью. И хоть действительно кто-то раньше был в Думе от «единороссов», а потом перешёл в «Справедливую Россию» это говорит только о смене политических взглядов человека. Ещё раз подчеркну – мы оппозиционная партия, однако мы всегда готовы поддержать мудрые инициативы президента. При этом мы конструктивная оппозиция, а не такая, как Навальный, и прочие деструктивные элементы. Поэтому мы идём на выборы с новым, понятным для народа названием – «Справедливая оппозиция». Голосуйте за нас! – заявил Миронов.

Лидер «Справедливой оппозиции» добавил, что политическая сила уже начала работу по составлению списков кандидатов от партии. Часть из них уже известна, остальные вакансии заполнятся после окончания предварительного голосования «Единой России».

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