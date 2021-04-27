 

Фильтр синего света в смартфонах оказался бесполезен

27.04.2021, 17:16, Разное
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В чем обвиняют синий свет и как с ним борются

Синий свет, который излучают дисплеи различных электронных приборов, в последние годы стал объектом многих исследований. Ряд исследователей считает, что он способен значительно нарушать сон, «сбивать» циркадные ритмы (режим сна и бодрствования).

Ученые предлагают следующее физиологическое объяснение эффекта синего цвета. Меланопсин – фотопигмент, который синтезируют клетки сетчатки глаза – легко поглощает излучение с такой длиной волны. Выработка этого белка играет важную роль в регулировании циркадных ритмов. Под действием синего света меланопсин должен более активно вырабатываться и затруднять засыпание.

Производители смартфонов и планшетов разработали специальный ночной режим для этих устройств. Он предусматривает значительное снижение голубого излучения экранами устройств. Samsung, например, называет такой режим Blue Light Filter. В новом исследовании американские ученые проверили эффективность таких режимов.

Фильтр не помог заснуть

В исследовании, которое длилось семь ночей, приняли участие 167 молодых людей. Их разделили на три группы. Участники из первой группы использовали перед сном iPhone с режимом Night Shift, второй использовала тот же телефон без фильтра, а люди из третьей группы вообще не пользовались смартфоном перед сном.

За характеристиками сна участников исследования ученые наблюдали при помощи носимых технологий. Они замеряли длительность засыпания, продолжительность сна, частоту пробуждений.

«Между показателями трех групп нашей выборки не было разницы», – сообщил доктор Чед Дженсен (Chad Jensen) из Университета Бригама Янга, соавтор исследования.

Анализируя данные, ученые выделили две группы участников исследования – тех, кто спал больше или меньше семи часов в течение ночи. Во второй группе (среди людей, которые недосыпают) тоже не было обнаружено разницы в показателях сна при разных режимах использования смартфона. Среди людей, которые спят достаточное количество времени, ученые обнаружили несколько лучшие параметры сна у тех, кто не пользовался телефоном при отходе ко сну.

Дженсен считает, что исследование утверждает в пользу того, что синий свет смартфонов практически не играет роли в том, как люди спят. Он предполагает, что нарушения сна могут развиваться в связи с психологической вовлеченностью пользователей смартфонов.

В 2019 году другое исследование уже указывало, что фильтры синего света могут быть бесполезными. Тогда ученые предположили, что даже при активности фильтров желтый свет может влиять на активность меланопсина и создавать эффект дневного времени.



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