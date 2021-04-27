От американских санкций Huawei спасут облачные технологии

Как известно, китайская компания Huawei стала быстро терять завоеванную ранее позицию на мировом рынке электроники после того, как Соединенные Штаты применили к ней жесткие санкции и отстранили от поставщиков технологий.

В частности, гигант индустрии из КНР остался без современной полупроводниковой продукции и не может использовать последние версии важного программного обеспечения, в том числе западные операционные системы.

Первую проблему Huawei пытается решить своими силами. Касательно второго также есть неплохая идея. Сейчас гаджеты могут работать благодаря облачным технологиям, которые доступны для всех, отмечают эксперты. Похоже, в Huawei также всерьез задумываются об этом.