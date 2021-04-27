Мнение: «О Клятве Гиппократа через Призму Бизнеса»

Продолжение статьи «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)» https://dostalo.livejournal.com/1417695.html

Здравствуйте

http://joyreactor.cc/post/4420251 (кстати, посмотрите весь комикс)

1. В нескольких словах смысл статьи «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)».

Фармацевтические компании В СВОИХ КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ только подогревают ажиотаж насчет того, что Братья Наши Меньшие могут быть опасны для человека в смысле коронавируса.

Вдумайтесь: кошки и собаки еще не болеют, у них нет никакой пандемии, а вакцина для кошек и собак уже изобретена и рекламируется по полной программе. От чего вакцинировать? Если болезни нет.

Тем не менее многие верят в эту пропаганду.

Фармацевтические монстры, возглавляемые ВОЗ, как минимум, создадут общественное мнение и законы, которые приведут к 100% ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ. В данном случае бесполезной вакцинации (в отличие от бешенства или чумки). Очередная дань, созданная путем использования людских страхов и незнания.

Как максимум, могут объявить даже вакцинированных животных создателями новых форм (штаммов) коронавируса для людей, таким образом убеждая общество в отказе от домашних питомцев. Ведь могут дойти в своей «профессиональной добродетели» до МАССОВОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ.

2. Вот некоторые подтверждения, что путь «как минимум» уже запущен:

а) Статья от 09 апреля 2021 года «Аналитики выяснили, что кошек чаще собак тестируют на коронавируса» https://www.rbc.ru/rbcfreenews/607055ff9a79472338a5f8ef

«Аналитики компании сравнили чеки за анализы на коронавирусные инфекции за апрель и январь 2021 года и за апрель 2020 года.»

Для кошек: «. Объем продаж в денежном выражении … на 355% больше, чем в апреле 2020 год.»

Для собак: «Объем продаж в денежном выражении … на 133% больше, чем в апреле 2020 года.»

Это статистика коммерческих успехов фармацевтических компаний только по анализам.

А теперь же добавится еще и вакцинация. Новая струйка бабла из карманов граждан. Да плюс огромная база данных по экспериментальным вакцинам (получается даже бесплатная база, а аж с оплатой за право поучаствовать в качестве подопытных в этих экспериментах)

б) Статья от 05 апреля 2021 года «ВОЗ: животные могут заразиться COVID-19 от человека» https://www.vesti.ru/article/2546665

«Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных “Карнивак-Ков”. Препарат, рассчитанный на шесть месяцев, разработали специалисты Федерального центра охраны здоровья животных. Ожидается, что массовое производство вакцины может быть начато в апреле.»

О как! Кошки и собаки еще ничем не болеют, а их уже лечить надо, чтобы и сами не заразились от человека и человека не заразили. Чем и как может произойти заражение еще непонятно. Но массово лечить всех уже надо.

Увы, Россия успела за постперестроечные годы вырастить фармакологическую индустрию по образу и подобию Западного мира:

– Подсаживание на лекарства (срок приема лекарств «пожизненно» все чаще используется в рецептах врачей).

– Лечение не первопричин, а лишь проявлений болезни. Как в этом анекдоте.

Стоматолог оставил пациента в кресле, вышел из кабинета и нервно ходит, о чем-то раздумывая.

Медсестра спрашивает: «Что тяжелый случай?».

Врач: «Тяжелейший, первый раз такое в моей практике. Пациент настоящий денежный мешок. А все зубы абсолютно здоровы. Вот хожу и думаю, что делать»

– Использование дешевых лекарств под другими названиями в красивых упаковках с хорошо разрекламированными брендами (Пример: копеечный «Аспирин», который продается под очень многими наименованиями. «Тромбо АСС», например). При этом разброс цен на аспирин с учетом разных упаковок и различных наименований может быть и в два порядка (в сотни раз).

Увы, принцип медицинской клятвы Гиппократа в современной фармакологии ужился с принципом правильной коммерции: «Дешево купить, правильно подать, дорого продать»

Вспоминаются афоризмы генерала Шебаршина (начальника внешней разведки СССР, и.о. председателя КГБ СССР) :

*** «Хорошо знакомая болезнь безопаснее, чем незнакомый врач» ***

*** «Страна не вынесет еще одной победы демократии» ***

*** «Вечный вопрос русского интеллигента не «кто виноват?» и не «что делать?», а «кто будет платить?» ***

*** «Общество специальной справедливости» ***

*** «Ни одна работа не кажется грязной, если ее делать чужими руками» ***

*** «Народ еще только подходил к рынку, а его уже ограбили» ***

*** «В Советском Союзе бизнес считался преступлением. В России преступление стало бизнесом» ***

*** «Права личности у нас надежно защищены. Беззащитна сама личность» ***

*** «В демократическом обществе правда и ложь имеют одинаковые права» *** (Видимо, что к настоящему моменту на международной демократической арене все уехало еще дальше, а именно, что ЛОЖЬ ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ ПРАВА, ЧЕМ ПРАВДА.)

*** «Проект закона о свободе от совести» ***

*** «Если государственное учреждение не поражено коррупцией, значит оно никому не нужно» ***

Интересно, что эти афоризмы были написаны в основном после развала СССР, в перестроечные годы. Тогда, когда Россия пошла по пути Западной демократии. Поэтому эти афоризмы по большому счету могут служить описанием именно Западных стран.

3.Подумал: «Может я не имею права писать такие вещи и объявлять вакцинацию Братьев Наших Меньших как минимум бессмысленной?»

Ознакомился с некоторыми официальными заявлениями.

Например, с мнением ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ.

В статье от 08 апреля 2021 года «В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19”» https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727296229.html написано:

«Большой необходимости делать прививку от COVID-19 собакам и кошкам нет, они в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении коронавируса, сообщили РИА Новости во Всемирной организации здоровья животных (МЭБ).

Как отметили в МЭБ, “разработка и использование вакцин для животных против COVID-19 находится в процессе анализа”

“Однако для таких видов животных, как собаки или кошки, которые обычно относятся к группе животных низкого риска, обоснование или необходимость их регулярной вакцинации находится на незначительном уровне. В частности, учитывая, что они не играют значительной роли в эпидемиологии COVID-19”, – подчеркнули в МЭБ.»

Заметили, как мнение Всемирной организации здоровья животных ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОПОЛОЖНО мнению ВОЗ (и всех фармацевтических компаний, которые задумали выпустить вакцину для животных плюс всех их рекламных агентов)

Мнение Всемирной организации здоровья животных:

– вакцинация от COVID-19 собакам и кошкам не нужна

– собаки и кошки не играют значительной роли в эпидемиологии COVID-19 среди людей

Мнение ВОЗ:

– вакцинация от COVID-19 собакам и кошкам рекомендуется

– собаки и кошки играют значительную роль в эпидемиологии COVID-19 среди людей

(При этом ВОЗ рекламирует массовое производство вакцины, которую «разработали специалисты Федерального центра охраны здоровья животных», а Всемирная организация здоровья животных говорит что эта вакцинация не нужна собакам и кошкам. Совсем нонсенс.)

Кому верить? Вакцинировать или нет своего питомца? Каждый решает сам.

Моя субъективная точка зрения такая.

ВОЗу верить не стоит. Но вот, как ни странно, прививать питомца от коронавируса, наверное, стоит. Только ради того, чтобы всем соседям и дворовым сплетникам показать справку о прививке, чтобы никому не повадно было подсыпать какую-нибудь отраву или бросить камень. Могут найтись те, кто поверя в заявления ВОЗ о том, что кошки и собаки инкубаторы новых штаммов коронавируса, и на такое пойдут. Увы, даже есть те моральные уроды, кто эти занимался и до пандемии коронавируса.

При этом, как ни странно, такие люди не травят своих человеческих соседей, которые едут на отдых в Турцию с семьями и которые как раз и приносят новые формы коронавируса.

Скажете, туризм нельзя останавливать! Туристическая индустрия и авиакомпании останутся без работы!

Отвечу, что туризм можно развивать и внутри Страны и осуществлять полеты в Крым, на Камчатку, на Байкал, в Карелию, к природным красотам Сибири и Урала. Страна огромная.

Только это и есть работа туристической отрасли. А не простая перепродажа услуг в других странах. Организовывать всегда сложнее, чем просто спекулировать. Не удивлюсь, что многие чиновники от турбизнеса владеют долями в турецких многочисленных отелях.

Поэтому истинными инкубаторами новых форм коронавируса являются наши граждане, любящие отдыхать заграницей. А организаторами этих инкубаторов являются зажравшиеся чиновники туристической отрасли.

Примечание: когда верстался этот текст, 12.04.2021 года было принято решение о приостановлении полетов в Турцию и Танзанию https://www.rbc.ru/business/13/04/2021/60747dbc9a794734232fceb1?from=from_main_2 . Правда, думаю, основной причиной этого запрета стало не стремление туристической отрасли помочь в обуздании пандемии коронавируса, а ответный политический шаг России по отношению к Эрдогану после его встречи с Зеленским. Тем более, что уже сейчас, несмотря на продолжающиеся максимумы статистики в Турции, снова начали говорить о возможном снятии запретов на поездки в эту страну.

Примечание: когда верстался этот текст, 21.04.2021 года Владимир Владимирович Путин в Обращении к Федеральному Собранию высказал намерение продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. И это радует.

4. Вы даже не представляете в какой иллюзии мы живем, какое количество информации от нас скрыто. При этом принцип «Меньше знаешь, крепче спишь» устраивает не только тех кто скрывает информацию, но и тех от кого скрывается информация, поскольку сразу после восприятия новой реальной информации возникает вопрос: «А что с этим делать? Как это изменить?» На который очень сложно найти ответ.

Однако, если не стремиться к яснопониманию, ответ точно никогда не найдется. Возможно в нашем видовом имени «Человек Разумный» всеобщая разумность и есть ключ к решению многих вопросов. Только не путайте, пожалуйста, мнение науки и мнения в политике с понятием разумность. Не делайте из науки религию, где все то, что написано в учебниках, воспринимается на Веру. Эти учебники давно откорректированы и отцензурированы теми, кто правит военным балом на этой Планете.

Общество бездумно идет на поводу у тех, кто хочет ради финансовой и политической выгоды, ради получения бесплатной экспериментальной базы, заразить здоровых животных вакцинами, которые непонятно к чему приведут.

Такому Обществу не следует удивляться, что и по поводу вакцинирования людей, Общество тоже дурят:

– каждая страна проталкивает свою вакцину по политическим признакам, а не по эффективности;

– жонглируются и скрываются данные из официальной статистики;

– из Израиля сделали международную экспериментальную площадку по всеобщей вакцинации (Статья «В Израиле после вакцинации резко выросла смертность» https://www.nakanune.ru/news/2021/02/23/22595707/ );

– в США после введения экспериментальных вакцин Pfizer и Moderna умерли более 1100 человек, однако официальные инстанции не видят связи этих смертей и вакцинации (Статья «В США после вакцинации умерли не менее 1000 человек» https://www.nakanune.ru/news/2021/02/18/22595412/ );

– скрывается (как минимум не муссируется в СМИ) избыточная смертность в 2020 году по сравнению с годами до 2019, которая во многих странах в разы больше чем смертность от коронавируса https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=239 ;

– различные мнения разных официальных инстанций

– и прочее

Это все темы для отдельных статей.

Поэтому ту подлость, которое человеческое общество допускает по отношению к Нашим Братьям Меньшим может с лихвой бумерангом вернуться к самому человеку (который давно для большинства политиков и многих фармацевтических монстров является подопытным кроликом и дойной коровой)

Вот Вам и окончание комикса, с которого начиналась данная статья.

http://joyreactor.cc/post/4420251 (еще 2 картинки)

Это именно про тот глобальный бумеранг Человечеству, который оно может получить обратно от Природы, где Природа ответит и за подлость по отношению к Братьям Нашим Меньшим и за подлость по отношению к себе. Бумеранг в виде новых неизлечимых болезней, в виде природных катаклизмов, которые по сути человечество само себе и создает.

На этом кадре комикса аллегорически изображена Природа, которую люди довели уже до красного каления и в прямом (активизация вулканов по всему Миру все усиливающимися Пучками Деструкции от коллайдеров) и в переносном смысле.

Политики и военные и воротилы бизнеса (а вместе с ними физики-ядерщики), видимо, совсем забыли школьные основы классической физики, что СИЛА ДЕЙСТВИЯ РАВНА СИЛЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.

Братья Наши Меньшие – это тоже часть Природы, того чуда, которое дано каждому Человеку с рождения. Любить, Оберегать и Заботиться, а не Убивать, Разграблять и Загаживать. Наверное, в этом предназначение Человека Разумного, созданного Природой.

Ведь Природе может надоесть неудавшийся эксперимент, и в новом цикле Мироздания Бог с присущим Ему чувством юмора не станет делать из обезьяны человека, а сделает Разумных Псов, которые будут разводить обезьянок разных пород и временами делать им вакцинацию.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. И в этой статье, чтобы не перегружать Читателей информацией, почти не употреблялись факты, о том, что Коронавирус – лишь верхушка Айсберга Болезни Деструкции Живых Тел. А также факты о том, что причиной этой Болезни является работа коллайдеров. На настоящий момент в основном коллайдеров в Брукхейвен (США) и в Церне (Западная Европа), а это как раз два максимума в географии распространения коронавируса.

P.P.S. Многим, возможно, лениво и неподъемно собрать всю эту новую картину понимания.

Но если найдутся те, у кого есть желание понять всю полноту скрываемых от общества бедствий, то в Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» Форума Клуба Умных Игр Гамблер есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=271 , в постскриптуме к которому начинается древо ссылок)

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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