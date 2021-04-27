ФАС оштрафовала Apple на 906 миллионов рублей

Дело в отношении Apple ФАС возбудила в 2019 году. На американскую корпорацию пожаловалась “Лаборатория Касперского”. Компания указывала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

Федеральная антимонопольная служба признала, что Apple ограничивает конкуренцию на рынке мобильных приложений для устройств на своей операционной системе iOS. Также ФАС усмотрела признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны американской компании.

Кроме того, ведомство обнаружило, что в документах IT-гиганта положения содержат неограниченное усмотрение ответчика. Это может ограничивать конкуренцию на смежных рынках.

В августе прошлого года ФАС предписало американской компании устранить нарушения до 30 ноября. Кроме того, от корпорации потребовали убрать из документов положения, дающие ей право не пускать приложения сторонних разработчиков в магазин AppStore.