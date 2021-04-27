 

Зеленский предложил создать новый формат для решения конфликта в Донбассе

27.04.2021, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский лидер выступил с идеей создать новый формат для урегулирования ситуации в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что он будет идти параллельно с “нормандским” и включать более “серьезных, мощных игроков”. При этом политик не уточнил, какие именно страны станут его участниками.

Также президент заявил, что некоторые пункты Минских соглашений устарели и в этой связи должны быть обновлены. “Я считаю, что “Минск” должен быть гибким”, – цитирует Зеленского сайт офиса главы Украины. При этом бывший шоумен отверг возможность полной отмены договоренностей, передает РИА Новости.

Накануне украинский президент сообщил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Он поручил своей администрации согласовать время и место переговоров. Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Зеленский намерен затронуть во время беседы ситуацию на юго-востоке Украины.

Донбасс стал горячей точкой в апреле 2014 года. Тогда киевские власти начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), которые объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Япония планирует запустить на орбиту буддийский храм для защиты Вселенной

30.10 / Ученые: коронавирус продолжает разрушать организм даже после выздоровления

15.01 / В Млечном Пути найдена древнейшая планета во Вселенной

21.04 / Пострадал ребенок: в Тюмени столкнулись три машины

16.04 / Зеленский отправит 150 тысяч крымских татар на отдых в Турцию

06.08 / 5 секретов здорового образа жизни Ребел Уилсон: как актрисе удалось похудеть почти на 20 килограммов

09.07 / Мнение: Анкета офицера 83-го ИПСО Гарбузюка

23.11 / 15 лет назад Ангела Меркель стала канцлером ФРГ

19.04 / Скандалы: Да борт он класть на всех хотел!

09.02 / CD Projekt RED стала жертвой хакерской атаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика