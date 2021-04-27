 

Vivo представила для международного рынка смартфоны iQOO 7 и iQOO 7 Legeng

27.04.2021, 16:24, Разное
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Бренд iQOO представил модели iQOO 7 и iQOO 7 Legeng для международного рынка. Флагманский смартфон построен на Qualcomm Snapdragon 888 и обладает актуальными техническими характеристиками.
Суббренд китайской компании Vivo марка iQOO уже выпустил немало интересных смартфонов. Флагманский iQOO 7 и его расширенная версия с приставкой Legeng построены на однокристальных мобильных платформах Snapdragon. Основная модификация работает на 888, самом актуальном процессоре от Qualcomm. 6,62-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей поддерживает частоту смены изображений до 12 Герц. Оперативная память устройства составляют 8 или 12 Гигабайт, внутренняя – 128 или 256 гигабайт в зависимости от конфигурации. Тройная основная камера состоит из пары 13-мегапиксельных и основного 48-мегапиксельного датчика.

Не так давно аппарат вышел на национальный рынок КНР, теперь устройство стало доступным и для покупки за рубежом. Стоит отметить, что iQOO 7 Legend предназначен именно для глобального рынка. Внешний вид девайса разрабатывали специалисты BMW M Motorsport, благодаря чему он получил стильный и динамичный дизайн. При этом чипсет здесь установлен менее мощный, Qualcomm Snapdragon 870, а блок тыльных объективов включает в себя сенсоры на 48, 13 и 2 миллиона точек.

По сути, как отмечают специалисты техносферы, это переработанный iQOO Neo 5. Стоимость основной версии аппарата стартует от 535 долларов США, ценник же глобал-модификации колеблется от 427 до 481 доллара. Предварительные заказы на устройство будут приниматься уже с начала следующего месяца.

Источник: 3dnews.ru



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