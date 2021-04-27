Ученые: Некоторые антибиотики способны предотвратить попадание SARS-CoV-2 в клетки

Испанские ученые, которые представляют Университет Валенсии, пришли к выводам, что определенные антибиотики способны предотвратить попадание в клетки SARS-CoV-2. Речь идет о макролидных препаратах, используемых при различных инфекциях дыхательных путей.

Исследование провел профессор физической химии Хорхе Гальвес в сотрудничестве с учеными из CSIC (Национальный центр биотехнологий). Такие предположения уже выдвигались весной прошлого года, но основывались только на теории и расчетах. В основе данного метода молекулярная топология, занимающаяся алгебраическим описание химсоединений.

Ученые доказали, что макролидные антибиотики могут деактивировать спайковый белок, предотвращая проникновение вируса. Речь идет о азитромицине, который идентифицировали сотрудники отдела молекулярной топологии, представляющие Университет Валенсии. Его внесли в список лекарственных препаратов, которые необходимы для выхода из кризисной ситуации в здравоохранении из-за COVID-19. Еще один антибиотик – это кларитромицин. Его намерены испытывать в Мадриде на базе Клинической больницы Сан-Карлос.

Источник: medikforum.ru