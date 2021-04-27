Ученые: Пассивное курение повышает риск рака на 51%

Ученые сообщают, что пассивное курение повышает риски онкологических процессов полости рта на 51%. Результаты работы опубликовали в издании Tobacco Control.

Ученые разных стран приняли решение узнать, есть ли взаимосвязь между пассивным курением и рисками рака полости рта. Дым табака подвержен действию канцерогенов на людей и приводит к одной из пяти смертей в мире, которые связаны с онкологией. Но страдают не одни курильщики, так как следуя информации из 192 стран, 33% мужчин, которые не курят, 35% некурящих женщин и 40% детей терпели недобровольное курение на протяжении года, вдыхая вторичный табачный дым.

Ранние опыты продемонстрировали, что вдыхание табачного дыма приводит к нескольким заболеваниям, в том числе и к раку легких. Хоть и курение считается причиной онкологических процессов рака полости рта, еще не установили, вызывается ли пассивным курением рак ротовой полости. Ученые заявляют, что анализы включил только малое число работ, но несколько работ смогли объединить много отдельных опытов, потому общее число случаев и контрольных групп для нового метаанализа оказалось высоким.

Специалисты поняли, что такие исследования подтвердили причинную взаимосвязь между действием пассивного курения и злокачественными процессами полости рта. Анализ реакций на воздействие, также и по длительности воздействий (больше 10 или 15 лет) на пассивное курение, в дополнение поддержал причинно-следственные выводы.

Источник: ufacitynews.ru