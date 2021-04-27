 

Сменная работа увеличивает риск госпитализации с COVID-19 в 2-3 раза

27.04.2021, 16:22, Разное
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Сменная работа – известный фактор риска ухудшения здоровья

Понимание факторов, которые увеличивают восприимчивость людей к COVID-19, может позволить защитить от инфекции наиболее уязвимые группы. Ранее ученые установили, какие биологические и медицинские факторы повышают риск тяжелого течения этой болезни. Известно и что риск заражения коронавирусом связан с профессией: например, медработники заболевают чаще.

Роль графика работы в риске заражения коронавирусом почти не изучена. Авторы нового исследования пишут, что некоторые данные указывают, что сменная работа может быть связана с повышенными рисками. Например, известны вспышки среди работников фабрик, которые работают в ночные смены.  

Сменная работа становится все более распространенной. Ученых и врачей волнует, что этот тип работы связан с повышенным риском развития болезней органов дыхания, рака, сахарного диабета и инфекционных заболеваний (не включая COVID-19)

Почему посменная работа плохо влияет на здоровье, точно не известно. Ученые считают, что это происходит из-за нарушения сна и циркадных ритмов, а также плохого питания. Поскольку эти факторы способны приводить к снижению иммунитета, ученые уже высказывали предположение, что посменная работа может увеличивать восприимчивость людей к COVID-19.

Сменных работников непропорционально много среди госпитализированных с COVID-19

В новом исследовании ученые использовали данные Британского Биобанка о более 280 человек в возрасте 40-69 лет. Они сопоставили информацию об их здоровье и особенностях работы с данными о заболеваемости COVID-19. Критерием этой болезни в этой научной работе была инфекция, подтвержденная ПЦР-тестом у госпитализированных пациентов.

Исследование показало, что по сравнению с показателями тех, кто регулярно работает в обычные дневные часы:

  • периодическая посменная работа связана увеличением риска заражения SARS-CoV-2 в среднем в два раза;
  • постоянная посменная работа – с увеличением этого риска в 2,5 раза;
  • регулярная ночная посменная работа – в 3 раза;
  • нерегулярная ночная посменная работа – а 3,5 раза.

В расчетах ученые учитывали дополнительные фактор риска, включая пол, возраст, вес, продолжительность сна, употребление алкоголя, курение. Они показали, эти данные верны и для людей одинаковых или сходных профессий: риск заболевания COVID-19 связан с типом рабочего графика.



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