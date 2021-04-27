 

Российский эксперт назвал опасные функции в смартфонах

27.04.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Ваге Закаряна, руководителя команды разработчиков из мессенджера Gem4me, в современных смартфонах содержится потенциально опасный для пользователей функционал.

Внешне все выглядит абсолютно невинно, отмечает эксперт. Будь то операционная система Android или какая-либо другая, вы не найдете в ней ничего, что позволило бы насторожиться или даже сделать вывод, что ОС противоречит принципам кибербезопасности.

Однако это действительно так, хотя опасность несет не сам функционал смартфонов, а его слишком широкие возможности. Ведь разработчики ПО и производители гаджетов не несут никакой ответственности за те приложения, которые будущие владельцы установят. В результате, чем больше возможностей, тем больше лазеек находят хакеры для очередных кибератак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / Молдавия захотела получить «Спутник V»

11.11 / Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не будет вести с вдастями диалог об изменениях к конституции

24.07 / Расшифровка черных ящиков доказывает вмешательство в работу самолета МАУ

27.09 / Эксперт: Посадка Ан-26 на одном двигателе – штатная ситуация. Но отказ двигателя на малой высоте опасен

11.03 / Apple сокращает производство смартфонов

20.03 / Мясников рассказал о симптомах смертельного заболевания

11.11 / Воробьев рассказал об ограничениях в Подмосковье на новогодние праздники

15.09 / Верховная Рада официально осудила действия белорусских властей

27.01 / В России начали допрашивать школьников из-за участия в митингах за Навального

06.10 / Белорусский ОМОН – правоохранители или правонарушители?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика