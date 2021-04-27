Российский эксперт назвал опасные функции в смартфонах

По словам Ваге Закаряна, руководителя команды разработчиков из мессенджера Gem4me, в современных смартфонах содержится потенциально опасный для пользователей функционал.

Внешне все выглядит абсолютно невинно, отмечает эксперт. Будь то операционная система Android или какая-либо другая, вы не найдете в ней ничего, что позволило бы насторожиться или даже сделать вывод, что ОС противоречит принципам кибербезопасности.

Однако это действительно так, хотя опасность несет не сам функционал смартфонов, а его слишком широкие возможности. Ведь разработчики ПО и производители гаджетов не несут никакой ответственности за те приложения, которые будущие владельцы установят. В результате, чем больше возможностей, тем больше лазеек находят хакеры для очередных кибератак.