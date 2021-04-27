 

Стала известна дата выхода на рынок iPad Pro

27.04.2021, 16:20, Новости дня
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В свободной продаже новые смартфоны модели iPad Pro появятся только 21 мая текущего года, сообщают компетентные источники. Недавно состоялась презентация этих устройств, во время которой прозвучала иная дата.

Как пояснили эксперты, названное начало продаж 30 апреля касается только предзаказа. Разумеется, в этот день можно будет разместить в сети свои заказы, но сами планшеты придут к покупателям гораздо позже.

Напомним, что планшеты iPad Pro получат экраны с размером диагонали 12,9 дюйма, гарантирующими высокое качество изображения. Также в устройствах будут установлены сразу 4 динамика. Объем оперативной памяти составит 16 Гб, а основной достигнет 2 Тб. Известна и масса планшета – 700 г.



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