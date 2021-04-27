В регионах, где проживают малочисленные народы, втрое вырастет акциз на алкоголь

В регионах, титульная нация которых насчитывает менее 5 миллионов человек, резко подорожают алкогольные напитки. Таково требование новой статьи закона «О сохранении малочисленных народов России».

Под повышенный акциз попадают почти все национальные республики и автономные области России, кроме Татарстана, поскольку татар в стране чуть более пяти миллионов. Башкир, удмуртов, якутов, калмыков и представителей других этносов, имеющих свои автономии, значительно меньше. Пока непонятно, будут ли считаться титульной нацией Крыма крымские татары. Также неясна ситуация с Еврейской автономной областью – евреев в стране мало, но живут они в основном не в ЕАО. Зато Дагестан точно не попадает под новый акциз. Национальности «дагестанец» не существует, республика многонациональна и не имеет титульной нации.

– Мы должны защитить малые народы России – бурятов, осетин, тувинцев, мордву, марийцев и других от сползания в пучину пьянства. Иначе Россия потеряет своё культурное разнообразие и перестанет быть Россией, – сказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

Насколько подорожает алкоголь в национальных республиках, пока неизвестно. Акциз на водку повысится с 566 рублей на литр безводного спирта до 1698 рублей. На вино крепостью до 9 процентов – с 452 рублей до 1356 в пересчёте на литр спирта.

Скептики предрекают России расцвет чёрного рынка алкоголя, а жители Башкирии обсуждают в интернете, как будут ездить в Татарстан за дешёвой водкой.

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