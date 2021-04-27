Названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии

В Белоруссии с 30 апреля должны начаться серийные производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

«Насколько я знаю, всем предприятием дано задание создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц. С 30 апреля должны начаться серийные производства», – сказал он.

В апреле Белорусские власти одобрили производимую в стране вакцину «Спутник V».

25 марта пресс-служба белорусского минздрава сообщила, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». До этого в Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V».