Ксения Собчак, Ольга Бузова, Светлана Лобода и другие на ужине канала МУЗ-ТВ

И не только. Руководство канала держало в тайне имя одного из будущих ведущих премии, и только теперь стало известно, что вместе с Ксенией Собчак, Настей Ивлеевой и Александром Реввой мероприятие проведет Дмитрий Нагиев.

Мне тут птичка нашептала, что в этом году “Премию “МУЗ-ТВ” будут вести Саша Ревва и две сногсшибательные дамы. Я боюсь, что Александр, Саша, Сандро, Санек – один не вывезет. Поэтому в этом году я ворвусь четвертым ведущим, – сообщил Дмитрий.

“Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света” состоится 4 июня 2021 года во дворце спорта “Мегаспорт”, организаторы обещают шоу мирового масштаба. Ознакомиться со списком номинантов и проголосовать за любимых артистов можно на сайте телеканала, 26 апреля там стартовало открытое зрительское голосование в каждой из 10 номинаций. Ксения Собчак Филипп Киркоров Zivert Тимати Иосиф Пригожин и Валерий Меладзе Артик и Асти Диана Арбенина Лолита и Ольга Бузова Григорий Лепс Иосиф Пригожин и Валерия Светлана Лобода Даня Милохин Мари Краймбрери Игорь и Ольга Крутые Лолита Ани Лорак