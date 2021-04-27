 

Ксения Собчак, Ольга Бузова, Светлана Лобода и другие на ужине канала МУЗ-ТВ

27.04.2021, 15:48, Разное
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И не только. Руководство канала держало в тайне имя одного из будущих ведущих премии, и только теперь стало известно, что вместе с Ксенией Собчак, Настей Ивлеевой и Александром Реввой мероприятие проведет Дмитрий Нагиев. 

Мне тут птичка нашептала, что в этом году “Премию “МУЗ-ТВ” будут вести Саша Ревва и две сногсшибательные дамы. Я боюсь, что Александр, Саша, Сандро, Санек – один не вывезет. Поэтому в этом году я ворвусь четвертым ведущим, – сообщил Дмитрий. 

“Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света” состоится 4 июня 2021 года во дворце спорта “Мегаспорт”, организаторы обещают шоу мирового масштаба. Ознакомиться со списком номинантов и проголосовать за любимых артистов можно на сайте телеканала, 26 апреля там стартовало открытое зрительское голосование в каждой из 10 номинаций. Ксения СобчакФилипп КиркоровZivertТиматиИосиф Пригожин и Валерий МеладзеАртик и АстиДиана АрбенинаЛолита и Ольга БузоваГригорий ЛепсИосиф Пригожин и ВалерияСветлана ЛободаДаня МилохинМари КраймбрериИгорь и Ольга КрутыеЛолитаАни Лорак



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