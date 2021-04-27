 

TVE – апрель в Бразилии стал самым смертоносным месяцем за всю пандемию

27.04.2021, 15:42, Новости дня
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В Бразилии от коронавируса за время пандемии скончались уже 390 тыс. человек, пишет TVE. При этом последний месяц, как отмечается в материале, стал для этой страны самым смертоносным. Разногласия между правительством и властями штатов, а также низкий уровень вакцинации привели к тому, что пандемия вышла из-под контроля.

Первая смерть от COVID-19 в Бразилии была зафиксирована чуть более года назад. Бразильцы тогда ещё с трудом могли себе представить, что через 13 месяцев их страна столкнётся с самым смертоносным месяцем за всю пандемию. 390 тысяч погибших — последний, хотя и не единственный, антирекорд.

Бразилия — это страна с наибольшим в мире числом смертей (от коронавируса. — ИноТВ) за сутки. До этого дошло ещё в прошлом месяце, когда Бразилия преодолела отметку в 3 тысячи погибших. В апреле антирекорд был снова побит: в стране было зафиксировано 4 тысячи умерших за сутки.

В середине марта система здравоохранения столкнулась с крупнейшим в истории страны коллапсом. Тогда в 25 из 27 штатов были заняты 80 процентов отделений интенсивной терапии.

На Бразилию приходится более 10 процентов смертей (от COVID-19. — ИноТВ) в мире, из-за чего страна превратилась в эпицентр пандемии в Южной Америке и считается угрозой для мирового здравоохранения.

Бразильский вариант коронавируса заразнее почти в два раза.

Разногласия между правительством и федеральными штатами, а также низкий уровень вакцинации привели к тому, что пандемия вышла из-под контроля настолько, что многие бразильцы разуверились в существующей системе и прибегают к своим собственным методам.

Эта медсестра вставляет перчатку в руки тяжёлых пациентов, которых никто не навещает. Таким образом у больных появляется ощущение, что кто-то держит их за руку.

12 марта 2020 года — дата, когда в Бразилии начался весь этот кошмар. С тех пор он постоянно сопровождался новыми антирекордами по числу заражений, госпитализаций и смертей. Нынешняя масштабная волна затрагивает уже людей всех возрастов, а до её завершения ещё далеко.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2021 года.



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