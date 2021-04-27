Die Welt – из-за нехватки собственных вертолётов бундесвер вынужден прибегать к аренде

Немецкая армия арендует у сообщества ADAC 7 вертолётов до 2024 года, пишет Die Welt: причина заключается в том, что у бундесвера не хватает собственных вертолётов для обучения персонала. Аренда обойдётся в сумму €63 млн. Как отмечает издание, это не единственный пример, когда бундесвер вынужден прибегать к аренде из-за нехватки техники.



Reuters

Бундесвер становится крупным клиентом немецкого автомобильного клуба ADAC, пишет Die Welt. Однако немецкой армии нужна вовсе не помощь в области автомобилей, а вертолёты для обучения своих пилотов. Причина состоит в том, что на данный момент у бундесвера недостаточно собственных вертолётов, а полное доукомплектование вертолётного парка ожидается только через четыре года.

Ранее бундесвер уже одалживал у ADAC четыре вертолёта EC135, напоминает издание. Теперь же речь идёт о семи машинах, которые будут взяты в аренду до 2024 года: это обойдётся немецким вооружённым силам в сумму €63 млн. При этом в ADAC пока не подтвердили такую сумму, отметив, что контракт пока ещё не заключён.

Как пишет Die Welt, бундесвер арендует вертолёты модели EC135 фирмы Airbus. Они весят примерно три тонны и развивают скорость 220 км/ч. ADAC использует их в спасательных операциях.

В бундесвере считают такой тип сделки выгоднее, чем приобретение вертолётов на временную замену, пишет издание. Согласно плану, с 2025 года в войска поступят новые лёгкие многоцелевые вертолёты, которые постепенно снимут потребность в аренде, поскольку у немецкой армии появится достаточно собственных вертолётов.

Издание отмечает, что вертолёты являются лишь одним из примеров того, что бундесверу не хватает собственной техники. Список аренд немецкой армии включает в себя парашюты, разведывательные дроны и транспортные самолёты «Антонова».