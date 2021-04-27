Глава ХДС в Нижней Саксонии – нужно ограничить время на посту канцлера двумя сроками

Пребывание на посту канцлера необходимо ограничить двумя сроками по пять лет, призывает председатель ХДС Нижней Саксонии Бернд Альтхусманн. Из-за того что Ангела Меркель так долго занимает должность канцлера, христианские демократы стали слишком самоуверенными и инертными, пояснил политик в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine. По его мнению, и сама Германия в итоге тоже кажется слишком боязливой и медлительной.



Reuters

Председатель ХДС в Нижней Саксонии Бернд Альтхусманн считает, что пребывание будущего канцлера от его партии на посту следует сократить до десяти лет. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine он пояснил, что считает явно ухудшившиеся настроения в союзе ХДС/ХСС следствием трудных дней, которые пережили за последние две недели представители обеих партий.

По словам политика, отчасти ненужные резкие разногласия между ХДС и ХСС весьма отягчили ситуацию, и не только для многих членов его партии. Однако он выразил убеждение, что положение ХДС быстро поправится. Во время предвыборной борьбы союз ХДС/ХСС сделает ставку на инновации, надёжность и индивидуальную ответственность граждан.

Как отметил Альхусманн, ему было нелегко сделать выбор между двумя кандидатами в канцлеры от его партии, потому что он ценит и уважает их обоих. Христианские демократы Нижней Саксонии в итоге поддержали Маркуса Зёдера, однако председатель ХДС в этой земле отдаёт личное предпочтение Армину Лашету.

Кроме того, Альтхусманн подчеркнул: «Было упущением, что, несмотря на некоторый сопоставимый сложный опыт в прошлом — в 1979 и 2002 годах — у нас до сих пор не было никакой упорядоченной процедуры для определения общего кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. Над этим нам нужно работать».

В то же время задача союза партий состоит в том, чтобы структурно настраиваться на всё более быстрые изменения в обществе, чтобы соответствовать ожиданиям и требованиям, которые граждане предъявляют к политикам сегодня и в будущем. «Как партия мы должны утвердить ограничение пребывания на посту канцлера двумя сроками, — призывает глава ХДС в Нижней Саксонии. — До десяти лет максимум со сроком продолжительностью в пять лет».

По его мнению, из-за долгого пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера христианские демократы и их союзники стали, вероятно, немного самоуверенными, а порой и инертными. Поэтому сейчас необходимо как можно раньше привлекать членов партии к принятию важных решений, в том числе в цифровом формате, считает Альтхусманн.

С его точки зрения, ХДС должна представлять собой качественную смесь из кандидатов от государства и земель и от различных течений внутри партии, но также необходимо привлекать современных авторитетных лиц извне.

Также Альтхусманн подробно рассказал о том, какие меры предусматриваются в рамках «десятилетия модернизации», которое Германии обещал кандидат в канцлеры Армин Лашет. В частности, Европа должна стать более независимой в производстве полупроводников и аккумуляторов. Есть к чему стремиться и в области развития искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовой механики. Нужно быстрее вводить новые проекты в широкую промышленную эксплуатацию. Также ХДС должна поддерживать более подвижную модель баланса между частной жизнью и работой, подумать о гибком сроке выхода на пенсию, заняться ускорением строительства жилых домов. Кроме того, следует развивать военные мощности Германии.

По версии Альтхусманна, Германии за последние десять лет многого удалось добиться, однако порой она слишком закапывается в вопросы ответственности. Так, ведущую роль Германии в Европе и связанную с ней ответственность немцы приняли почти неохотно. Сейчас необходим перелом, а это связано в том числе с риском. «Создаётся впечатление, что мы как страна стали слишком боязливыми, слишком оробевшими и медлительными», — заметил председатель ХДС Нижней Саксонии в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, пандемия в последние месяцы ясно это показала, и это урок, из которого нужно сделать выводы, чтобы стать более устойчивыми к кризисам и лучше справляться с ними в будущем.