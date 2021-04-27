Как правильно мыть окна

Способы мытья окон

Вручную. Наиболее древний метод, которым всегда пользовалось старшее поколение. Тряпки, вода, ингредиент для очистки, который прилагается к жидкости, кипа газет для финишной протирки.

Механический. Использование приспособлений на телескопической ручке облегчает мытье отдаленных участков, углов, что особенно ценно, когда помещение находится на высоте.

Автоматический. Робот-мойщик, подготовленный к работе за пару минут, самостоятельно выполнит задание и порадует результатом. Благодаря отверстиям-липучкам он создаст необходимый для прилипания вакуум. Чтобы устройство не упал вниз, применяется страховочный трос.

Очередность действий

Сначала рама. Для деревянной используют щадящие средства, которые исключают повреждение защитной краски. Мыльная вода или добавление в жидкость нашатырного спирта подойдут. Пластиковые окна не столь требовательны к очищающему раствору: использовать можно даже средство для мытья посуды. Затвердевшие загрязнения убирают скребком из пластика или твердым слоем поролоновой губки.

Чтобы стекло блестело, в раствор добавляют нашатырный спирт, лимонную кислоту. В растворах бытовой химии применяют уксус и аммиачный продукт. Для достижения полной очистки стекла первый раз его следует промыть моющим раствором, второй раз – обычной водой, затем насухо вытереть безворсовой сухой тканью или газетой.

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Если окон в квартире (магазине) много, пригодится Kabanchik. Предоставив возможность профильным специалистам наводить чистоту, вы избавите себя от значительной физической нагрузки и получите результат значительно быстрее, чем когда приходится справляться собственными силами.

Что еще пригодится для мытья окон

Ватная палочка и зубочистка хорошо устраняют загрязнения в ограниченных местах доступа, куда ни доберешься с тряпкой.

Льняная салфетка исключит появление ворсин, потому что материал натуральный и состоит из жестких нитей.

Синька, которую использовали еще бабушки, добавленная в небольшом количестве в воду, создаст эффект немного голубого стекла.

Мел, зубной порошок, крахмал помогут удалить разводы, которые предательски выдают себя появлением на стекле полосок. Мало кто знает, но подобный результат достигается и с помощью хорошо размешанных в воде кристаллов марганцовки.

Когда крахмала в порошке нет, а вам хочется им воспользоваться для наведения чистоты, возьмите сырую картофелину, разрежьте ее и приложите внутренней частью к стеклу.

Магнитная швабра или мойщик окон с мягким скребком и сгоном ускорят проведение работ.

В зимний период мытья завершите протирание стекла насыщенным соляным раствором. Это защитит прозрачную поверхность от образования льда.

Что еще нужно сделать

Фурнитура также нуждается в уходе, поэтому промажьте ее машинным маслом. Силиконовая смазка для уплотнителя предупредит высыхание и растрескивание. Чистка дренажных каналов предупредит замерзание и запотевание стекол при минусовых температурах.

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