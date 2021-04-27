Bloomberg составил рейтинг самых устойчивых к коронавирусу стран. Сингапур оказался лидером, а Украина в него не попала

Bloomberg отметил быстрые темпы вакцинации в Сингапуре и меры борьбы с вирусом. В городе-государстве уровень передачи коронавируса снизился почти до нуля, отметило агентство. В Сингапуре сделано достаточно прививок, чтобы обеспечить иммунизацию примерно пятой части населения. Поэтому жители страны вправе вернуться к повседневной жизни и даже посещать концерты и совершать круизы.

В плане вакцинации Сингапуру уступает Новая Зеландия, Австралия (на третьем месте) и Тайвань (после Израиля на пятом месте), свидетельствует рейтинг Bloomberg.

Скриншот: Bloomberg.com

Однако Bloomberg отметило, что вакцинация не является “панацеей” от коронавируса. Так, Франция и Чили, где у людей есть хороший доступ к вакцинам, утратили свои позиции в рейтинге из-за мутаций вируса из развивающихся стран.

На последнем месте оказалась Бразилия, на одну строчку выше – Польша. Мексика поднялась на 48-е место со дна ноябрьского рейтинга Bloomberg за счет улучшения тестирования. Соединенные Штаты улучшили показатель и поднялись на четыре ступени, до 17 места благодаря программе быстрой вакцинации. Из-за этого в стране наблюдается снижение смертности, сообщило Bloomberg.

Великобритания после снятия ограничений поднялась на семь позиций (до 18-го места). Быстрая вакцинация в этой стране совпала с усилением пограничного контроля, чтобы туристы из других стран не завозили новые штаммы. А в Польше объем сделанных прививок хватил для иммунизации 13% населения страны.

В некоторых странах, таких как Израиль, число вспышек заболевания значительно сократилось благодаря ранней и повсеместной вакцинации. опрошенные агентством эксперты предостерегли от раннего успокоения, поскольку “это может свести на нет весь прогресс”. В Израиле полностью вакцинировали более 55% взрослого населения.

Южная Африка поднялась в рейтинге на 16 строчек, Португалия – на 13, а Испания – на 10. Потеряли свои позиции Китай, Турция (упала на 19 позиций), Бангладеш и Филиппины.

В рейтинг Bloomberg вошли 53 страны, Украины в нем не было. Bloomberg анализирует ситуацию с коронавирусом каждый месяц по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения.

Контекст:Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире усугубляется.

По данным ВОЗ, на 27 апреля в мире подтвердили почти 147 млн случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 535 тыс.

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных инфицирований входят США (более 31,7 млн), Индия (17,6 млн), Бразилия (14,3 млн), Франция (5,4 млн) и Россия (почти 4,8 млн). С начала пандемии в мире, по информации ВОЗ, скончалось 3,1 млн пациентов с COVID-19.

По состоянию на утро 27 апреля в мире сделали более 1,04 млрд прививок от коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg,. Вакцинация проходит в 172 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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