 

Санина прокомментировала предложение Тины Кароль занять ее место на шоу “Голос країни”.

27.04.2021, 15:40, Новости дня
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“Я очень всегда благодарна Тине за теплые слова и за доверие. Но [продюсер проекта] Владимир Завадюк пока что не звонил, Поэтому, ничего не могу сказать по этому поводу, – заявила Санина.

Скриншот: the_hardkiss / Instagram
Контекст:Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта были певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.
Победителем стал участник команды Дорофеевой Сергей Лазановский, а второе место заняла вокалистка из команды Тины Кароль Юлия Тимочко.
После объявления победителя Тина Кароль заявила, что это был “крайний сезон” с ее участием и она намерена передать свое место тренера Саниной.
Тина Кароль была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2015 года. Участники ее команды пять раз становились победителями шоу.
Ранее, в ноябре 2020 года во время суперфинала шоу “Танці з зірками” на “1+1” победительница проекта, певица Санта Димопулос отказалась от кубка победителей и передала его Саниной, которая вместе с партнером Дмитрием Жуком заняла тогда второе место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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