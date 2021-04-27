 

В ОАСК подали иск против назначения Любченко главой налоговой службы

27.04.2021, 15:40, Новости дня
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Суд также просят признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Нацагентства по вопросам государственной службы, которые допустили Любченко к участию в конкурсе на должность председателя ГНС, а также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.

Ответчиками указаны Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы и Кабмин.

Кто истец, в сообщении пресс-службы не указано. Суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Контекст:Кабмин объявил конкурс на должность главы ГНС 18 марта. К кандидатам выдвигали ряд требований. Степень высшего образования у них должна была быть не ниже магистра и общий стаж работы не менее семи лет.
На должность претендовали девять человек: Любченко, его заместители Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, экс-замминистра финансов Василий Шкураков, экс-начальник Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-глава столичного отделения Фонда госимущества и бывший первый замглавы налоговой Киева Александр Кучеренко, а также сотрудник ГУ ГНС в Закарпатье Василий Сымчера, работник “Укртрансгаза”, бывший помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров.
14 апреля Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на пять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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