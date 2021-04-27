“Укрзалізниця” возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования во всех областях, кроме Житомирской

Движение поездов, которое было временно ограничено из-за локдауна, восстанавливается во всех регионах Украины, кроме Житомирской области. Там по-прежнему будут действовать карантинные ограничения в виде запрета высадки и посадки пассажиров.

В “Укрзалізниці” подчеркнули, что отмена и восстановление остановок поездов в том или ином регионе страны осуществляются на основании решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Контекст:”Укрзалізниця” 27 марта сообщила об ограничениях движения пассажирских поездов в регионах, которые относятся к “красной” зоне эпидемической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В “красной” зоне сейчас находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, сообщает Минздрав.

По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили почти 2,04 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 7915 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 42,95 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,6 млн.

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