Мнение: Сталин-центр, продажа Ленина и хруст французской булки

1. В городе Бор, который не имеет к биографии Иосифа Сталина никакого отношения, недавно открыли памятник Сталину, а теперь ещё и собираются построить «крупнейший в России Сталин-центр». Очевидно, коммунистическим бизнесменам не даёт покоя медийный успех екатеринбургского «Ельцин-центра»:

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/04/22/867262-rukovodstvo-kprf-obyasnilo-ideyu-sozdaniya-krupneishego-v-rossii-stalin-tsentra

Ранее «РИА Новости» сообщило со ссылкой на региональное отделение КПРФ о том, что в Боре в ближайшее время заложат «первый камень» в строительство «единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России «Сталин-центра».

Первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров заявил агентству, что строительство «Сталин-центра» «должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России». По его мнению, «это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории».

На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.

24 июня 2020 г. в Боре уже был открыт памятник Иосифу Сталину на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову.

Открытие «Сталин-центров» «во всех субъектах России» – это, конечно, сильная заявка. Коммунисты обвиняют поклонников «святых девяностых» в том, что они раскалывают общество и искажают историю своим «Ельцин-центром», но сами стремятся заниматься тем же самым, причём в гораздо больших масштабах.

И действительно, что коммунисты собираются демонстрировать в «Сталин-центре»? Чтобы узнать об успехах сталинского времени, можно посетить, например, музеи истории Великой Отечественной войны. Чтобы узнать об ошибках и преступлениях – для этого есть музеи ГУЛАГа. Собираются ли коммунисты честно совместить первое со вторым?

2. Россияне пытаются найти применение многочисленным памятникам Ленину:

https://lenta.ru/news/2021/04/26/lenin_milliardy/

В Новосибирске памятник основателю СССР Владимиру Ленину выставили на продажу через сервис «Авито». За монумент хотели получить более ста миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».

Монумент находится в центре города. Объявление о продаже опубликовала женщина Екатерина. «Статуя Ленина, состояние б/у, но хорошее», — подчеркнул продавец. Женщина попросила потенциальных покупателей связаться с ней через сообщения. По данным Telegram-канала, вскоре объявление исчезло с сайта.

Идея интересная. В своё время большевики массово распродали церковные и музейные ценности под предлогом борьбы с голодом и закупки станков для индустриализации. Денег они смогли выручить немного – гораздо больше было нанесено ущерба нашей культуре и туристическому потенциалу.

Почему бы сейчас для восстановления справедливости не продать часть коммунистических артефактов, начиная с памятников Ленину? Ведь их в России тысячи, и большая их часть не имеет художественной ценности. Занимаемые ими видные места можно освободить под нормальные памятники либо построить на их месте, например, фонтаны или детские площадки.

Каждый уважающий себя художественный музей в мире старается иметь в своей экспозиции хоть одну статую древнеегипетского фараона. Будут рады музейщики и нашему Ильичу. Судите сами: отдача от необычной для местных аборигенов скульптуры где-нибудь в Гондурасе или Вашингтоне будет гораздо выше, чем от десятого по счёту памятника Ленину в Липецке.

Деньги же от продажи ленинов можно целевым образом направить на восстановление разрушенных большевиками памятников, и на обратный выкуп распроданных ими шедевров:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Продажа_картин_из_коллекции_Эрмитажа

3. Коллега genby задался вопросом, когда же исчез знаменитый «хруст французской булки» и кто в этом виноват:

https://genby.livejournal.com/919916.html

В «Техническом руководстве для рабочих булочно-берлинского производства» 1936 года (изд-во «Пищепромиздат», Москва; Ленинград) мы видим раздел «Булочное (французское) тесто». Там приведены примеры, как упростить роспуск заготовок для французских булок. <…>

Но и этот рецепт для советских пекарей оказался для слишком сложным.

Уже через 2 года в рецепте 1938 года животное масло заменяют маргарином. Муку высшего сорта на первый сорт. Хруст исчезает. Заодно советские [технологи] меняют название с «французской» булки на «городскую».

Ещё пару лет – и ручной хлеб заменяется промышленным. Исчезают «городские» булки. В автоматизированном производстве изготовление «французской» булки невозможно. Роспуск, подкат, сливочное масло – всё это слишком сложно для советской власти. Только маргарин и автоматизация. Дальше ухудшение сортов муки.