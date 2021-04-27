Володин: Пандемия могла начаться из-за утечки в американской лаборатории

Он напомнил, что США создали лаборатории по всему миру. Вирус обнаружили в Ухане, но лаборатория была американская, США ее финансировали, сказал Володин.

Председатель ГД отметил, что американские лаборатории, где изучается и, возможно, создается биологическое оружие, есть в Грузии и странах Восточной Европы. Это нужно брать под контроль, уверен спикер.

“Было бы правильно Правительству РФ этот вопрос поднять», — заявил Володин в ходе заседания Совета законодателей.

Спикер выразил уверенность, что российские специалисты смогут разобраться в причинах появления вируса. В свою очередь профильному комитету ГД по охране здоровья необходимо начать диалог с ВОЗ, указал Володин.

«Пусть они начнут изучать, откуда эта зараза появилась. И второе — почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины», – добавил председатель ГД.

Также он отметил, что коронавирус в Россию был завезен из Европы, а не Китая. Запад должен задуматься о компенсации нашей стране всех издержек по борьбе с пандемией, считает Володин.

“Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь, – молчат», — возмутился спикер.