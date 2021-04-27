МЦД-4 соединит почти все городские вокзалы – Собянин

Железнодорожная инфраструктура в Москве продолжает развиваться. Сначала городские власти превратили грузовую неэлектрифицированную железную дорогу в комфортабельную линию городской электрички – Московское центральное кольцо (МЦК), а позже запустили более масштабный проект, получивший название “Московские центральные диаметры”.

Например, сейчас продолжается строительство МЦД-4 “Киевско-Горьковский”. К работе подключили лучших городских специалистов. Будет реконструирован участок Московской железной дороги Москва-Каланчевская — Москва-Пассажирская-Курская, который давно исчерпал пропускную способность.

Сергея Собянин пояснил, что четвертый диаметр объединит несколько железнодорожных направлений и свяжет почти все московские вокзалы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

По словам мэра столицы, МЦД нисколько не уступает метрополитену.

“Вся тарифная система — когда ты заходишь уже в МЦД, ты дальше передвигаешься по городу по единому билету, не оплачивая отдельно каждую поездку”, – сказал градоначальник.

МЦД-4 улучшит транспортную ситуацию в 23 районах города, в которых проживают свыше 2,5 миллиона человек. Жители Подмосковья смогут быстрее добираться до центра Москвы. Их время в пути сократится на 13%. За счет перераспределения пассажиропотоков разгрузится метро.