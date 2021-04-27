Американские ученые доказали, что сплетничать полезно

Ученые из США, которые представляют Дартмутский колледж, доказали, что сплетничать полезно. Благодаря это форме общения можно узнать мир косвенно, через опыт других людей, а также облегчить социальные связи.

По словам Эшин Джолли, одной из авторов этого исследования, сплетни часто неправильно истолковывают. Однако они могут быть средством связи, которая выходит за рамки типичного негативного смысла. Ученые для изучения феномена сплетен в жизни людей создали специальную онлайн-игру. Участников эксперимента разделили на группы по шесть человек, которым предложили пройти по 10 раундов игры. В определенны случаях информацию намеренно ограничили, чтобы геймеры наблюдали за поведением друг друга. Кроме этого, некоторые раунды предусматривали их приватное общение. Благодаря этому игроки передавали сведения о других участниках эксперимента.

Ученые сделали вывод, что геймеры в некоторых случаях полагались на информацию от партнеров, полученную из вторых рук. У них не было доступа к прямому наблюдению за остальными испытуемыми, поэтому сплетни позволили опираться на опыт других людей. В какие-то моменты игроки начинали чувствовать связь друг с другом, делиться впечатлениями и обсуждать происходящее. Поэтому исследователи считают, что благодаря сплетням люди способны налаживать отношения и устанавливать социальные связи. Эшин Джолли убеждена, что это своеобразная форма коммуникации, выполняющая одновременно несколько социальных функций.

Источник: ridus.ru