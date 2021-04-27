Соседов прокомментировал слова Лорак об «особых условиях» Меладзе

Во время интервью Борису Корчевникову Ани Лорак объяснила, почему не стала работать с продюсером Константином Меладзе. Певица намекнула на то, что он предлагал ей «особые условия». Ее высказывание прокомментировал критик Сергей Соседов.

По его словам, это довольно распространенная история в мире шоу-бизнеса. В пример Сергей Соседов привел актрис в возрасте, которые когда-то были «молодушками». Теперь они «в маразме» и вспоминают, как их в молодые годы изнасиловал режиссер. Критик уверен, что такие личности должны «вставать на колени и благодарить за то, что их снимали». Он уверен, что подобные истории «есть, были и будут», и не только в мире шоу-бизнеса.

Сергей Соседов считает, что каждый артист сам выбирает дорогу. Если Ани Лорак решилась в «Судьбе человека» об этом откровенно рассказать, то это было. Другая знаменитость на ее месте, как считает критик, промолчала бы. В шоу-бизнесе звезды всегда работают под покровительством кого-то, будь то продюсер, олигарх или представитель власти. По словам Сергея Соседова, «нищий человек, хоть и с талантом, никуда не попадет». Даже если он окажется на «олимпе», то быстро его покинет, так как найдутся желающие подвинуть его. Талант, по мнению музыкального критика, это «одна составляющая успеха». Он убежден, что за Ани Лорак тоже кто-то стоит. Обязательно должны быть «какие-то силы», так как в мире капитализма очень сильная конкуренция.