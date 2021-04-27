 

Оксана Самойлова в честь 33-летия устроила откровенную фотосессию со сладостями

27.04.2021, 15:30, Разное
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В своем микроблоге Instagram Оксана Самойлова на написала, что готова сегодня, 27 апреля, принимать поздравления с днем рождения. В честь 33-летия многодетная модель устроила откровенную фотосессию в постели со сладостями.
Отмечать праздник Оксана Самойлова начала на день раньше, так как ее день совпадает с рождением дочери Майи. Супруга рэпера Джигана пошутила, что им вдвоем «тесновато на одном торте». В своем посте модель заявила, что считает себя «полностью реализованной». Именинница гордится тем, что она «умная и добрая», а также подарила жизнь четверым прекрасным детям. Оксана Самойлова убеждена, что впереди ее ждет счастливая жизнь. Она пожелала, чтобы каждая из девушек горела любимым делом, любила всем сердцем и шла только вперед. Многодетная мать заявила, что каждая жительница королева и «это не обсуждается».

Свое поздравление самой себе она сопроводила серией откровенных снимков. На одной из фотографий она позирует на фоне шаров с цифрами «33», прикрывшись простыней. На голове у именинницы корона, а в руках бокал шампанского и пирожное. На другом фото Оксана Самойлова запечатлена в эротичном розовом нижнем белье и ярком высоком парике на праздничном столе.

Недавно модель, которая привыкла излучать только позитив и хорошее настроение, пожаловалась поклонникам на худобу. За последнее время она сбросила четыре килограмма и очень переживает по этому поводу. Оксана Самойлова назвала себя «дистрофиком», так как считает, что вещи на ней висят. Комплекс по поводу излишней худобы в ней сформировала еще в детстве мать.



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