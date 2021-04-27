 

Россиянам разрешат удалять предустановленные приложения

27.04.2021, 15:26, Новости дня
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Новая законодательная норма о том, что на территории РФ можно продавать смартфоны и прочие электронные устройства только с предустановленным отечественным софтом (по утвержденному списку) вовсе не означает, что все эти приложения должны быть неудаляемыми.

Наоборот, пользователям только предложат использовать отечественное программное обеспечение, но никак не будут заставлять держать их на устройствах, пояснили представители Минцифры.

Поскольку данная тема уже стала причиной недоразумений, вскоре в законодательство внесут соответствующую поправку, уточняют чиновники. Таким образом, «неудаляемая обязаловка» станет незаконной. Такую же позицию поддерживают в министерстве экономики и Роспотребнадзоре.



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