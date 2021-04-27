Хакеры прекратили требовать деньги от компании Apple

Ранее в сети появилась информация о том, что группа хакеров под названием REvil завладела массивом данных американской высокотехнологической компании Apple. Затем также было распространено сообщение, что злоумышленники шантажируют корпорацию, требуя крупный выкуп.

И вот теперь стало известно, что «яблочники» ничего платить не станут. Более того, хакеры прекратили попытки получить какую-либо материальную выгоду от проведенной кибератаки.

Напомним, что речь шла о требовании выкупа в размере 50 млн американских долларов. За это хакеры обещали не публиковать данные, украденные у Apple. Но пострадавшая сторона полностью проигнорировала требования преступников. Кстати, и REvil ничего не опубликовала. Это позволило некоторым экспертам предполагать, что выкуп все же тайно заплатили.