Школам рекомендовали не работать с 1 по 10 мая

Российским школам рекомендовано не работать в нерабочие дни между майскими праздниками с 4 по 7 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Рекомендуем школам не работать (4-7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)», – сообщил Кравцов, передает РИА «Новости».

Ранее также сообщалось, что студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

На прошлой неделе президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.