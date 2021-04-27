 

Школам рекомендовали не работать с 1 по 10 мая

27.04.2021, 15:08, Новости дня
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Российским школам рекомендовано не работать в нерабочие дни между майскими праздниками с 4 по 7 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Рекомендуем школам не работать (4-7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)», – сообщил Кравцов, передает РИА «Новости».

Ранее также сообщалось, что студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

На прошлой неделе президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан. 



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