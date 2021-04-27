Наблюдатели рассказали о борьбе с провокациями на муниципальных выборах

Представители общественных штабов по наблюдению за выборами рассказали, что столкнулись с провокациями в ходе муниципальных кампаний и высказали свои предложения относительно того, как можно противостоять подобным явлениям.

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев, отметил, что прошедшие муниципальные кампании стали своего рода площадкой для тренировки и отработки навыков общественных наблюдателей. «На муниципальных выборах мы проверяем нашу работу, качество подготовки наших наблюдателей, понимаем, что нужно изменить и в обучении, и в самой работе», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Григорьев призвал регионы уделять максимальное внимание контролю за муниципальными выборами и констатировал значительную активизацию политической конкуренции на местном уровне. Он обратил внимание представителей общественных штабов в регионах на необходимость быть готовыми к различным провокациям.

Кроме того, председатель совета призвал общественные штабы принять как можно более активное участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования, которое будет проходить во всех субъектах в период с 12 по 14 мая.

Говоря о прошедшей муниципальной кампании, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, руководитель общественного штаба Пермского края Михаил Мухин заявил, что не обошлось без провокаций, в частности – распространения фейковых роликов с сообщением о якобы имевшем место подкупе избирателей. По фактам распространения ложной информации ведется следствие.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева констатировала, что подмосковным общественникам также пришлось столкнуться с многочисленными провокациями. «У нас было открыто 118 участков и практически везде были гастролеры, которые создавали некий шум, кричали о нарушениях, но эти сообщения не подтверждались. Все это работало только на отвлечение сил наблюдателей и избирательных комиссий», – сказала она, отметив, что в области работал «мощнейший мониторинговый десант».