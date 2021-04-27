 

Группа чеченских алкоголиков получила политическое убежище в Евросоюзе

27.04.2021, 15:08, Разное
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Еврокомиссия одобрила предоставление политического убежище 5 уроженцам Чеченской республики, страдающим тяжёлой формой алкогольной зависимости.

По мнению европейских чиновников, на родине им угрожает смерть из-за алкофобии их знакомых.

34-летний Масуд Шамилев с друзьями обратился к Евросоюзу с публичным письмом с просьбой предоставить ему и 4 соседям по гаражу убежище из-за систематических притеснений со стороны алкофобов. Самого Шамилева уволили с работы после недельного запоя, его товарищи также неоднократно подвергались актам бытовой алкофобии, в том числе и со стороны представителей власти. Менее чем за год суммарно им было выписано свыше 400 штрафов за вождение в нетрезвом виде.

Рассмотрев материалы дела, еврочиновники пришли к выводу, что жизни Масуда Шамилева и его друзей угрожает смертельная опасность. Они были эвакуированы в Евросоюз в багажнике посольской машины, зарегистрированной на консула Бельгии.

– Алкофобия – настоящий бич нашего времени. Людей не только увольняют с работы и лишают водительских прав из-за их алкоориентированности, но также систематически подвергают остракизму со стороны религиозных деятелей. Мы считаем это недопустимым и призываем полицию и муфтият Чеченской республики пересмотреть своё отношение к алкопотребителям в сторону гуманизации, – заявил член Еврокомиссии Жозеф Монтекастро.

– Я не хочу, чтобы меня побили камнями или до смерти утыкали трубками в вытрезвителе. Я хочу умереть, как все нормальные люди – в собственном гараже, от цирроза печени, в окружении дорогих моему сердцу собутыльников. Чеченский режим не даёт мне жить жизнью, которой я заслуживаю, – рассказал Масуд Шамилев.

Чеченским беженцам будет предоставлена работа в одном из государств Евросоюза. Они будут работать инструкторами боевой подготовки для рабочих мигрантов из Алжира, Сирии и Судана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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