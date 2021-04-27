Бьет, значит?

Центр «Насилию.нет» помогает женщинам и после того, как был признан иноагентом.



В Центре «Насилию.нет». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«Насилию.нет» — центр помощи жертвам домашнего насилия — привыкает к новой роли иностранного агента. Совсем недавно им пришлось съехать из офиса на «Смоленской»: арендодатель приехал в сопровождении габаритных мужчин в кожаных куртках, попросил освободить помещение. Новый офис пришлось искать стремительно, теперь центр работает на «Трубной».

Организация попала в реестр Минюста накануне Нового года: в ведомство якобы пришла анонимная жалоба. После внеплановой проверки нашли «иностранное финансирование». В центре не скрывали, что переводы из-за рубежа были: в прошлом году ООН дала небольшой грант на проект по гендерному равенству, приуроченный к «16 дням активизма против гендерного насилия», 25 ноября — 10 декабря. На этот грант ребята из «Насилию.нет» выпустили ролик о том, что девочки могут стать кем угодно — и программистами, и актрисами, и депутатами.

«Я не думаю, что это политическая деятельность — показывать, что девочки, оказывается, могут не только в куклы играть, но еще и мечтать стать программистами», — говорила «Новой газете» Анна Ривина, основатель и директор центра «Насилию.нет».

Корреспондентка «Новой» узнала, как теперь работает главная организация, борющаяся с проблемой домашнего насилия в России. С проблемой, которой официально в РФ нет.

Никому не известно, сколько в РФ жертв домашнего насилия. Конкретной, регулярной статистики нет, в том числе и потому, что нет уголовной статьи о побоях, совершенных в отношении членов семьи впервые: с 2017 года это — административное правонарушение. Нет и самого закона о профилактике семейно-бытового насилия.

В отчете Росстата за 2011 год говорится, что 38% женщин в течение своей жизни подвергались со стороны мужей или партнеров вербальному насилию, 20% — физическому, а 4% — сексуализированному. И только 10% опрошенных дошли до полиции.

В 2018 году РБК, ссылаясь на данные МВД, писал, что против женщин в семье было совершено 21 390 преступлений. А Консорциум женских неправительственных организаций подсчитал, что из 8300 женщин, убитых в том же году, не меньше 5000 погибли от рук партнеров. МВД в тот год заявляло лишь о 253 женщинах, убитых в ситуации домашнего насилия.

Минюст в конце 2019 года в ответ на запрос ЕСПЧ по поводу ситуации с домашним насилием в России, заявил, что «масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его (домашнего насилия. — Ред.) дискриминационного воздействия на женщин в РФ достаточно преувеличены». Годом позже Минюст внес «Насилию.нет» в реестр НКО-иноагентов.

Основательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

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Проект «Насилию.нет» появился в 2015 году: тогда это была небольшая инициатива юриста Анны Ривиной, а в обществе проблема домашнего насилия почти не звучала. Законопроект о домашнем насилии к тому моменту дважды вносили в Госдуму, дважды же его отклоняли. В СМИ почти не было историй жертв, а самим жертвам почти некуда было обратиться.

Последние три года «Насилию.нет» существует как юридическое лицо. За это время тема домашнего насилия стала по-настоящему видимой.

Дела Маргариты Грачёвой, которой муж отрубил кисть руки, сестер Хачатурян, убивших отца-насильника, Анастасии Ещенко, убитой и расчлененной историком Олегом Соколовым, показали людям, что проблема есть, и у нее женское лицо.

В 2019-м Совет Федерации, взявший разработку законопроекта на себя, представил его первую версию. Ее раскритиковали юристы и правозащитники, работающие с проблемой домашнего насилия. Раскритиковали из-за недоработок: в проекте закона, например, нет определения понятия «преследование» и мер борьбы с ним, нет охранного ордера, не позволяющего агрессору приближаться к пострадавшей ближе определенного расстояния. А еще жертвами домашнего насилия не смогут быть признаны те, кто не состоит в официальном браке или не имеет совместных детей.

Из-за пандемии Валентина Матвиенко отложила работу над законом.

Возобновилась она только в конце прошлого года.

Центр «Насилию.нет». Администратор Анастасия Будко и координатор волонтеров Анфиса. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Вообще, пандемия коронавируса вызвала во всем мире огромный рост насилия дома.

Зато в России, по данным МВД, в апреле 2020-го преступлений в семейно-бытовой сфере в сравнении с апрелем 2019-го было даже на 9% меньше.

В то же время несколько правозащитных НКО, среди которых «Зона права», центр «АННА» (мы вынуждены сказать, что Минюст внес его в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), центр «Сестры», в совместном докладе в июле 2020 года рассказали , что запросов о помощи стало в 2–2,5 раза больше.

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«Насилию.нет» весной 2020-го был на грани закрытия. Спасли сочувствующие: сейчас каждый месяц благодаря ежемесячным пожертвованиям сторонников центр получает около 500 тысяч рублей.

Осенью 2019 года центр выиграл полмиллиона рублей в конкурсе грантов «Москва — добрый город», организованном Департаментом труда и соцразвития Москвы. В рамках проекта центр распечатал больше тысячи буклетов с инструкцией, как распознать домашнее насилие, и больше сотни плакатов с контактами центра. Буклеты и плакаты развезли по собесам.

В прошлом году Департамент СМИ и рекламы города Москвы одобрил заявку центра на размещение социальной рекламы. Несколько месяцев вдоль московских трасс можно было увидеть баннеры «Страшно идти домой?» с телефоном «Насилию.нет». Когда срок размещения рекламы истек, центр снова подал заявку, но согласовать новые макеты не получилось: «Нас уже внесли в реестр иноагентов, нужно теперь указывать крупными буквами, что мы признаны иностранными агентами. Они сказали, это мешается на макете.

Можете, пожалуйста, убрать?» — смеется Настя Будко, администратор «Насилию.нет». — «А мы не можем! Такие правила».

Центр «Насилию.нет» Александра, психолог, и Анастасия, администратор и психолог. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Регулярные пожертвования сегодня составляют 80% бюджета организации, остальное — разовые акции поддержки от бизнеса. Франдрайзер Диана Анищенко рассказывает, как недавно открывшийся интим-магазин предложил перечислять «Насилию.нет» 10 рублей с каждой покупки. «Хотя далеко не весь бизнес готов работать с этой темой. Она до сих пор остается табуированной», — говорит она.

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