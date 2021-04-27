CBS News – «мы это так не оставим» — жители Нью-Йорка возмущены очередным жестоким нападением на выходца из Азии

На фоне роста числа преступлений на почве ненависти по отношению к азиатам в Нью-Йорке произошло новое жестокое нападение, пишет CBS News. Пострадавший — 61-летний мужчина азиатского происхождения, подозреваемого разыскивает полиция. Как передаёт канал, жители города, возмущённые подобными инцидентами, проводят марши в поддержку выходцев из Азии и выходят на улицы с плакатами «Жизни азиатов имеют значение».

Этим утром продолжается розыск мужчины, подозреваемого в жестоком нападении на азиата в Восточном Гарлеме. Теперь у нас появилась возможность лучше рассмотреть предполагаемого нападавшего. Тем временем группа активистов готовится к маршу в районе Вашингтон-Хайтс в поддержку американцев азиатского происхождения.

С нами на связи в прямом эфире корреспондент CBS News Кристина Фэн, она расскажет подробности этой истории. Кристина?

КРИСТИНА ФЭН, коореспондент CBS News: Доброе утро, Синди. Сегодня представители более 50 организаций двинутся совместным маршем по направлению к парку Митчелл-сквер. Это мероприятие пройдёт в знак протеста против преступлений на почве ненависти по отношению к азиатам, в том числе нападения, которое вы сейчас увидите на своих экранах и в ходе которого жертва получила серьёзные черепно-мозговые травмы.

Полиция опубликовала вот этот новый снимок подозреваемого, разыскиваемого за жестокое избиение 61-летнего мужчины азиатского происхождения. Кадры с нападением, запечатлённые на уличную камеру наблюдения, настолько страшные, что нам пришлось ограничиться стоп-кадром. На этом видео видно, как нападавший несколько раз с усилием наступает на голову жертвы, пока та лежит на земле, не двигаясь.

Нападение было настолько шокирующим, что эти отец с сыном вышли на угол Третьей авеню и 125-й улицы на востоке, чтобы выразить свою поддержку жертве. В их руках знаки с лозунгом: «Жизни азиатов имеют значение».

КЭЛВИН ХАНТ, житель Гарлема: Это чудовищно. Надеюсь, с ним всё нормально, молюсь за него и его семью. Хочу, чтобы он знал, что мы точно это так не оставим. Мы найдём того, кто это сделал, и, когда найдём, он за это поплатится.

По информации полиции, в пятницу вечером, когда пострадавший собирал жестяные банки, на него кто-то напал сзади. Подозреваемый повалил мужчину на землю, а затем стал бить ногами по голове. Жертву доставили в гарлемскую больницу с серьёзными черепно-мозговыми травмами. Мужчина находился в критическом, но стабильном состоянии.

ЖИТЕЛЬ ГАРЛЕМА: Это печально. Сейчас всё чаще и чаще подобное происходит с азиатами. Мне кажется, нападение с этим связано.

ЖИТЕЛЬ ГАРЛЕМА: Это ужасно, ужасно для всех. Потому что нам всем здесь место, мы все должны жить здесь вместе. Харлем един для всех.

Расследованием сейчас занимается оперативная группа Департамента полиции Нью-Йорка, специализирующаяся на преступлениях на почве ненависти. Ей предстоит определить, стал ли мужчина жертвой нападения из-за своей расы. Этот инцидент пришёлся на период резкого роста числа преступлений на почве ненависти по отношению к азиатам в Нью-Йорке и по всей стране. В этом городе в текущем году по сравнению с тем же периодом в 2020-м число нападений на азиатов увеличилось на 450 процентов.

ДЖО ЭНН Ю, глава Азиатско-американской федерации: Будучи жительницей Нью-Йорка, мне горестно видеть, как ньюйоркцы вот так набрасываются на своих же.

Джо Энн Ю — исполнительный директор Азиатско-американской федерации. Она настаивает, что нужно проводить более активную разъяснительную работу в сообществах в отношении расизма.

ДЖО ЭНН Ю: Надеюсь, что люди начнут лучше контролировать свои эмоции, чтобы не переходить сразу к насилию.

КРИСТИНА ФЭН: Марш стартует здесь в полдень. Далее группа двинется к перекрёстку, по которому проходит граница с Восточным Гарлемом, где было совершено нападение на 61-летнего мужчину. Людей, располагающих какой-либо информацией о подозреваемом, просят звонить в полицию.

Это было прямое включение из Вашингтон-Хайтс, с вами были Кристина Фэн, CBS 2 News.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2021 года.