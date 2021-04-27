WP – «всё равно сами не пользуемся» — США решили поделиться вакциной AstraZeneca с другими странами

США, которые до сих пор не одобрили использование вакцины AstraZeneca на своей территории, намерены поделиться миллионами доз этого препарата с другими странами, пишет The Washington Post. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила американцев, что эта вакцина не нужна Соединённым Штатам в их борьбе с COVID-19.



Reuters

США собираются поделиться вакциной AstraZeneca с другими странами, пишет The Washington Post со ссылкой на Белый дом. В частности, как отмечает издание, Вашингтон намерен выделить на эти цели до 60 миллионов доз.

Заявление со стороны администрации президента США Джо Байдена прозвучало на фоне того, как всё более печальная ситуация складывается в Индии, где местная система здравоохранения уже, по всей видимости, столкнулась с коллапсом.

Кроме того, в целом в мире наблюдается резкий рост числа новых случаев.

По словам американских чиновников, вакцина AstraZeneca, использовать которую в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) так и не разрешило, будет отправлена за границу после прохождения федеральных проверок безопасности. Эти проверки, как указывается в статье, могут затянуться на недели и даже месяцы.

В администрации Байдена, между тем, постарались подчеркнуть, что этот шаг не повлияет на внутреннюю кампанию по вакцинации населения Соединённых Штатов.

«Нам не нужно использовать AstraZeneca в нашей борьбе с COVID», — сказала журналистам пресс-секретарь Джен Псаки. Она напомнила, что внутренние усилия США опираются на вакцины, произведённые другими компаниями.

Неясно, сколько доз AstraZeneca будет отправлено в Индию, однако Соединённые Штаты уже объявили о других мерах по оказанию помощи оказавшейся в непростой ситуации стране. В их числе — поставки в Индию сырья для того, чтобы помочь ей с производством собственных препаратов.

Несмотря на то что многие страны отчаянно нуждаются в вакцине, версия от AstraZeneca, возможно, не будет их первым выбором, отмечается в статье. Распространение этого препарата сопровождалось сообщениями о редких случаях тромбозов и о его невысокой эффективности против коронавируса и его вариантов, отмечается в статье.

Вопрос о том, как и когда отправлять вакцины за рубеж, вызывает раздражение в Белом доме. Обещание президента Байдена избавить США от коронавируса было основным в его предвыборной кампании, и он не хочет, чтобы у людей сложилось мнение, что он отдаёт предпочтение другим странам.

Тем не менее он также часто говорит о восстановлении морального лидерства Соединённых Штатов в мире и о проявлении сострадания к другим странам.

Дело в том, что с Китаем и Россией сложилась иная ситуация. Обе страны активно делятся вакцинами с соседними странами и с развивающимся миром. В результате в США растёт обеспокоенность из-за текущего положения дел, когда Америка проявляет нерешительность, а её геополитические соперники начинают оказывать заметное влияние.