Euronews – жители Земли встретили первое в этом году «розовое суперлуние»

Состоялось первое в этом году «суперлуние» — когда спутник Земли оказывается ближе всего к нашей планете и выглядит огромным, поскольку яркость Луны в это время возрастает примерно на треть. Это апрельское «суперлуние» часто называют «розовым». А следующее, которое произойдёт уже в мае, будет «цветочным», передаёт Euronews.

Первое в этом году «суперлуние» — когда спутник Земли из-за особенностей своей орбиты оказывается ближе всего к планете. Расстояние в такие моменты составляет около 360 тысяч километров против средних 385 тысяч — и максимальных 406 тысяч.

Видимый размер Луны увеличивается на 14 процентов, что не очень заметно. Зато яркость возрастает примерно на треть.

Из 12 или 13 полнолуний в году три или четыре называют «суперлуниями». Апрельское полнолуние, а вслед за ним и «суперлуние», в разных культурах называют «розовым», «травяным», «яичным» или «рыбным».

Следующее «суперлуние» этого года будет уже в мае. Его называют «цветочным», «заячьим», «кукурузным» или «молочным».

Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.