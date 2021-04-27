 

Euronews – жители Земли встретили первое в этом году «розовое суперлуние»

27.04.2021, 14:48, Новости дня
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Состоялось первое в этом году «суперлуние» — когда спутник Земли оказывается ближе всего к нашей планете и выглядит огромным, поскольку яркость Луны в это время возрастает примерно на треть. Это апрельское «суперлуние» часто называют «розовым». А следующее, которое произойдёт уже в мае, будет «цветочным», передаёт Euronews.

Первое в этом году «суперлуние» — когда спутник Земли из-за особенностей своей орбиты оказывается ближе всего к планете. Расстояние в такие моменты составляет около 360 тысяч километров против средних 385 тысяч — и максимальных 406 тысяч.

Видимый размер Луны увеличивается на 14 процентов, что не очень заметно. Зато яркость возрастает примерно на треть. 

Из 12 или 13 полнолуний в году три или четыре называют «суперлуниями». Апрельское полнолуние, а вслед за ним и «суперлуние», в разных культурах называют «розовым», «травяным», «яичным» или «рыбным». 

Следующее «суперлуние» этого года будет уже в мае. Его называют «цветочным», «заячьим», «кукурузным» или «молочным». 

Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.



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